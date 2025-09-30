Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу на хардовом турнире категории ATP-500 в Токио (Япония).

Карлос Алькарас globallookpress.com

В финальном поединке он в двух партиях обыграл пятого номера рейтинга американца Тейлора Фрица со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

За время встречи Алькарас выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. У Фрица было шесть эйсов, три двойные ошибки и одна успешная реализация брейк-пойнта из трёх.

Этот титул стал для 22-летнего каталонца 24-м в карьере и вторым на турнирах ATP-500 в нынешнем сезоне.