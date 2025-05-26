Хольгер Руне и Габриэль Диалло прошли во второй круг «Ролан Гаррос»

10-я ракетка мираодержал победу в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Датчанин обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3, 6:2. Матч длился 3 часа 18 минут. Руне показал характер, уступив первый сет в тай-брейке, но затем уверенно взял три следующих сета.

Следующим соперником датчанина станет Эдуардо Нава из США, получивший уайлд-кард на турнир.

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В параллельной встрече канадец Габриэль Диалло выбил 18-ю ракетку мира, аргентинца Франсиско Черундоло (7:5, 6:3, 6:4).

В следующем раунде сыграет с победителем матча между Маркосом Гироном (США) и Таллоном Грикспуром (Нидерланды).