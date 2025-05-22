Радукану пожаловалась на проблемы со спиной

Британская теннисистка, занимающая 43-е место в рейтинге WTA, прокомментировала свое выбывание с турнира WTA-500 в Страсбурге на стадии 1/8 финала.

«После первого матча я почувствовала спазм. Вчера пыталась справиться с этим при помощи врачей. У меня уже были проблемы со спиной в начале сезона, и они продолжают меня беспокоить. Это очень расстраивает, особенно когда возникают спазмы», — цитирует Радукану издание Punto de Break.

Радукану уступила американке Даниэль Коллинз, которая ранее входила в топ-10 мирового рейтинга, а сейчас занимает 47-ю строчку. Матч завершился со счётом 6:4, 1:6, 3:6 в пользу Коллинз.