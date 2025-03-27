Джокович: Не верится, что один из моих главных соперников теперь мой тренер

Сербский теннисиств очередной раз высказался о том, чтосейчас является его тренером.

«Мы делили одну сцену, если можно так выразиться. Долгое время играли вместе в туре и знаем друг друга с юниорских времён, уже 20-25 лет. Конечно, когда вы соперники, вы не так много взаимодействуете. Я всегда уважал Энди как игрока, но сейчас уважаю ещё больше как человека. Он хороший парень. Благодарен, что он переживает за то, чтобы я хорошо сыграл.

Всё ещё не верится, что один из моих главных соперников теперь мой тренер, что он прыгает от радости в боксе и трясёт кулаком. Иногда мне нужно ущипнуть себя и спросить: "Это реальность или сон?" Но это здорово. В Майами всё складывается хорошо. Мы рано сюда приехали, почти за неделю до начала турнира. Поиграли в гольф, ходили вместе ужинать и веселились», — цитирует Джоковича Sky Sports.

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Напомним, что Джокович является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».