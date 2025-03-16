Петрова: Мирра может стать звездой уровня Шараповой

Известная в прошлом российскаяпрокомментировала перспективы главной сейчас звезды страны, которая второй раз в своей карьере пробилась в финал «Мастерса».

«Я не вижу у Андреевой потолка, ей есть куда расти и развиваться. Мирра со своей командой делает все правильно и грамотно. Думаю, будет хороший и интересный сезон. Хочется, чтобы она стала новой звездой по типу Марии Шараповой. У Мирры есть все, она подходит под эти стандарты.

Вряд ли Андреева играет выше головы, потому что она показывает стабильную игру в каждом матче. Она всех переигрывает своей молодостью и упорством. Чтобы сохранить такую форму, Мирре надо грамотно распределять турниры, делать тренировочные блоки и давать организму восстановиться. Самое главное — не переборщить с большим количеством соревнований», — сказала Петрова «Чемпионату».

В финале Индиан-Уэллса Мирра Андреева сразится с Ариной Соболенко. Недавно 17-летняя россиянка выиграла свой первый «Мастерс» в Дубае.