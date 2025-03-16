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    Петрова: Мирра может стать звездой уровня Шараповой

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мария Шарапова Мирра Андреева Надежда Петрова
    Известная в прошлом российская Надежда Петрова прокомментировала перспективы главной сейчас звезды страны Мирры Андреевой, которая второй раз в своей карьере пробилась в финал «Мастерса».

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «Я не вижу у Андреевой потолка, ей есть куда расти и развиваться. Мирра со своей командой делает все правильно и грамотно. Думаю, будет хороший и интересный сезон. Хочется, чтобы она стала новой звездой по типу Марии Шараповой. У Мирры есть все, она подходит под эти стандарты.

    Вряд ли Андреева играет выше головы, потому что она показывает стабильную игру в каждом матче. Она всех переигрывает своей молодостью и упорством. Чтобы сохранить такую форму, Мирре надо грамотно распределять турниры, делать тренировочные блоки и давать организму восстановиться. Самое главное — не переборщить с большим количеством соревнований», — сказала Петрова «Чемпионату».

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    • В финале Индиан-Уэллса Мирра Андреева сразится с Ариной Соболенко. Недавно 17-летняя россиянка выиграла свой первый «Мастерс» в Дубае.

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