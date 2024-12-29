Джокович поделился ожиданиями от нового сезона

Серб, являющийся седьмой ракеткой мира, рассказал, чего ждет от нового сезона.

«Я закончил сезон довольно рано и взял время, чтобы восстановиться физически и прийти в форму… Очень интересно начинать год с турнира перед Australian Open. В Брисбене проводится великолепный турнир, который всегда привлекал очень хороших игроков, поэтому я надеюсь сыграть на этой неделе больше одного матча.

Последние несколько месяцев я усердно работал, но, как я уже сказал, вероятно, мне потребуется некоторое время, чтобы приспособиться к ритму соревнований и быть полностью готовым», — приводит слова Джоковича We love tennis.