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    Джокович поделился ожиданиями от нового сезона

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Серб Новак Джокович, являющийся седьмой ракеткой мира, рассказал, чего ждет от нового сезона.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Я закончил сезон довольно рано и взял время, чтобы восстановиться физически и прийти в форму… Очень интересно начинать год с турнира перед Australian Open. В Брисбене проводится великолепный турнир, который всегда привлекал очень хороших игроков, поэтому я надеюсь сыграть на этой неделе больше одного матча.

    Последние несколько месяцев я усердно работал, но, как я уже сказал, вероятно, мне потребуется некоторое время, чтобы приспособиться к ритму соревнований и быть полностью готовым», — приводит слова Джоковича We love tennis.

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