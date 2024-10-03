Сафиуллин: Сейчас чувствую себя лучше, чем в начале года

Российский теннисиствысказался о своей текущей форме.

Ранее Сафиуллин победил Бейбита Жукаева в первом круге «Мастерса» в Шанхае (Китай).

«Победа над Жукаевым? Он подавал достаточно хорошо, было тяжело принимать, по-моему, каждая подача была за 220 [км/ч]. Поэтому пришлось отойти чуть подальше, чтобы возвращать мяч в розыгрыш. То, что он удалился в подтрибунное помещение, видимо, были какие-то проблемы, которые нужно было решить без зрителей.

Часто общался с Андреем Кузнецовым? Когда у него был медицинский перерыв, обсуждали, что можно добавить, улучшить, чтобы чуть побыстрее сделать брейк и повести в счёте.

Как я себя чувствую? В данный отрезок сезона хорошо себя чувствую, лучше, чем в начале года. В прошлом году я показывал в Китае хорошие результаты, в целом мне здесь нравится играть и находиться», — сказал Сафиуллин в эфире канала «Больше!» в VK Video.

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Во втором круге Сафиуллин сразится с Александром Бубликом из Казахстана.