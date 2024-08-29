Тарпищев: Медведеву надо перетерпеть еще один матч, чтобы раскрыться

Президент Федерации тенниса России (ФТР)рассказал, за счет чегоможет успешно выступить на Открытом чемпионате США по теннису.

Во втором круге US Open Медведев сыграет против венгра Фабиана Марожана. Матч пройдет 30 августа в Нью-Йорке, начало — в 02:00 мск.

«Медведеву надо психологически обрести себя. Если психология восстановится за счет качества игры без больших физических нагрузок, тогда он сможет показывать свой теннис.

Ему надо перетерпеть как минимум еще один матч, чтобы раскрыться», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Марожан — Медведев

Напомним, в 2021 году Медведев стал победителем US Open, а в 2023-м дошел до финала.