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    Тарпищев: Медведеву надо перетерпеть еще один матч, чтобы раскрыться

    Теннис Даниил Медведев US Open
    Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, за счет чего Даниил Медведев может успешно выступить на Открытом чемпионате США по теннису.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Во втором круге US Open Медведев сыграет против венгра Фабиана Марожана. Матч пройдет 30 августа в Нью-Йорке, начало — в 02:00 мск.

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    • «Медведеву надо психологически обрести себя. Если психология восстановится за счет качества игры без больших физических нагрузок, тогда он сможет показывать свой теннис.

    Ему надо перетерпеть как минимум еще один матч, чтобы раскрыться», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

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    Напомним, в 2021 году Медведев стал победителем US Open, а в 2023-м дошел до финала.

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