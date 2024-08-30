Россиянин Даниил Медведев сыграет против венгра Фабиана Марожана во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа в Нью-Йорке, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Марожан — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Марожан

Фабиан на старте турнира одержал победу над Хамадом Меджедовичем — 2:6, 6:1, 3:6, 6:1, 6:4.

Как и ожидалось, матч получился нервным, но решающие сеты показали, что венгерский теннисист на данном этапе все-таки превосходит серба.

Марожан второй год подряд прошел первый раунд на американском мэйджоре. Пока это его лучший результат в Нью-Йорке.

Прогнозы и ставки на US Open

Конкретно в этом сезоне главным успехом Марожана на уровне «Шлемов» пока остается выход в третий круг Australian Open.

Медведев

Даниил тем временем в пером круге выиграл у серба Душана Лайовича — 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

Медведев все-таки не смог победить в рамках трех сетов, но паниковать пока рано. Взять три партии подряд действительно не так просто, даже фаворитам.

В целом лучший теннисист России продемонстрировал солидный уровень, несмотря на все опасения из-за недавних неудач на «Мастерсах».

Медведев не выиграл ни одного матча на крупных турнирах в Монреале и Цинциннати. В этой истории есть всего лишь один, но при этом существенный плюс — Даниилу удалось накопить энергию к своему главному турниру в карьере.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Марожана в этом матче можно поставить за 6.75, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.11.

Прогноз: с учетом того, что даже Меджедович взял два сета в матче с венгром, считаем, что у Даниила не будет серьезных проблем в предстоящей игре. Здесь будет разгром.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-7,5) за 1.98.