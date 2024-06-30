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    Кирьос: В следующем месяце я буду выступать в парном разряде в рамках ATP-тура

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ник Кирьос
    Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о своем состоянии.

    Ник Кирьос
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    Ник Кирьос

    «Я вернулся в Лондон, планирую комментировать Уимблдон на телевидении. Это здорово. Но также последние две недели я продолжаю тренироваться. Пытаюсь взаимодействовать с игроками, которые находятся здесь, чтобы посмотреть, как обстоят дела с моим запястьем. Прошло 10 месяцев после операции, так что я постараюсь вернуться на корт как можно скорее.

    В следующем месяце я буду выступать в парном разряде в рамках ATP-тура. Это будет захватывающе. Я, вероятно, начну там. Надеюсь, если всё будет в порядке, перейду в одиночный разряд. Посмотрю, как долго я ещё продержусь. Я скучаю по соревнованиям, скучаю по зрителям, по своим фанатам. Скучаю даже по тем людям, которые меня ненавидят. Не могу дождаться возвращения», — приводит слова Кирьоса Tennis Majors.

    Напомним, Кирьос ещё не появлялся на корте в 2024 году из-за травмы и последовавшей операции.

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