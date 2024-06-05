Джокович перенесет операцию и пропустит Уимблдон

из-за травмы колена не сыграет на

По информации L’Équipe, в ближайшее время Джокович перенесет операцию на мениске правого колена.

Сербский теннисист получил травму во время матча с аргентинцем Франсиско Серундоло в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. По этой причине ему пришлось сняться с турнира перед встречей с норвежцем Каспером Руудом в четвертьфинале.

Отмечается, что 37-летний Джокович не выступит на Уимблдоне, но, возможно, успеет восстановиться к олимпийскому турниру в Париже.

Напомним, на следующей неделе Джокович покинет первую строчку рейтинга ATP.