ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Писарев«Уехать в "Аталанту" к Гасперини — это было очень смело». Николай Писарев — о Миранчуке, философии Галицкого и предстоящей игре с Беларусью
  • 13:18
    • Джокович перенесет операцию и пропустит Уимблдон
  • 13:44
    • Витор Роке останется в «Барселоне» по просьбе Флика
  • 13:33
    • Медведев снялся с турнира в Хертогенбосе
  • 13:25
    • Захарян пропустит товарищеский матч с Беларусью
  • 12:52
    • «Наполи» объявил о назначении Конте на пост главного тренера
    Все новости спорта

    Джокович перенесет операцию и пропустит Уимблдон

    Теннис Прогнозы на теннис Новак Джокович  Уимблдон Ролан Гаррос ATP
    Новак Джокович из-за травмы колена не сыграет на Уимблдоне.

    Новак Джокович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новак Джокович

    По информации L’Équipe, в ближайшее время Джокович перенесет операцию на мениске правого колена.

    Сербский теннисист получил травму во время матча с аргентинцем Франсиско Серундоло в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. По этой причине ему пришлось сняться с турнира перед встречей с норвежцем Каспером Руудом в четвертьфинале.

  • Кто, если не Новак? На «Ролан Гаррос» будет новый чемпион
  • Ранжируем претендентов на титул после снятия с турнира в Париже главного фаворита
  • Сегодня

    • Отмечается, что 37-летний Джокович не выступит на Уимблдоне, но, возможно, успеет восстановиться к олимпийскому турниру в Париже.

    Напомним, на следующей неделе Джокович покинет первую строчку рейтинга ATP.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бельгия легко добьется победы
  • Бельгия — Черногория. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Кто выиграет скандинавскую дуэль?
  • Дания — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Франция не станет громить Люксембург
  • Франция — Люксембург. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 5 июня
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бельгия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Дания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Франция — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Испания — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нидерланды — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сингапур — Южная Корея
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бангладеш — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 13:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Паолини — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры