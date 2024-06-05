Кто, если не Новак? На «Ролан Гаррос» будет новый чемпион

Впервые с 2009 года в четверке полуфиналистов Открытого чемпионата Франции по теннису не будет Новака Джоковича или Рафаэля Надаля.

Путь Надаля в этом году продлился всего один тур: 14-кратный чемпион, испытывающий проблемы с травмами, потерпел поражение от Александра Зверева. Но был еще Джокович, действующий чемпион.

Джокович провел два матча по пять сетов в третьем и четвертом раундах, но повредил колено во время победы над Франсиско Серундоло в понедельник, 3 июня. Во вторник было объявлено о снятии Джоковича: у него разрыв мениска правого колена.

Долгое время казалось, что трофею Открытого чемпионата Франции было предначертано оказаться в руках либо Надаля, либо Джоковича. Но, с учетом отсутствия обеих легенд, турнир стал таким же открытым, каким был до того, как Надаль начал свое доминирование на «Ролан Гаррос» в 2005 году.

Кто победит? Издание ESPN ранжирует претендентов.

1. Карлос Алькарас

С тех пор, как на сцену вышел Карлос Алькарас, возникло ощущение, что он станет прямым наследником трона Надаля на Открытом чемпионате Франции по теннису. Но его первые два титула «Большого шлема» были завоеваны в другом месте: на Открытом чемпионате США в 2022 году, а затем в эпическом триумфе над Джоковичем на Уимблдоне в прошлом году, где он выиграл титул всего лишь в своем четвертом турнире на траве.

В этом году Алькарас дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл Звереву, но затем выиграл в Индиан-Уэллсе. Однако игра на грунтовом покрытии дается ему непросто. Он был вынужден отказаться от участия в «Мастерсе» в Монте Карло и в Открытом чемпионате Барселоны из-за травмы предплечья. Затем он проиграл в Мадриде Андрею Рублеву и снялся с турнира в Риме из-за той же травмы.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Здесь, на Ролан Гаррос, он надел защитный рукав на правую руку и сказал: «Я немного боюсь выполнять каждый форхенд на 100%». Он сказал то же самое после своей простой победы в первом раунде над Джей-Джей Вольфом. Если он наберет полную силу, то это, безусловно, станет тревожным знаком для других претендентов — и, вероятно, его будет невозможно остановить.

Алькарасу пришлось попотеть с прошедшем квалификацию голландцем Йеспером де Йонгом во втором раунде и с Себастьяном Кордой в третьем раунде. Но только после убедительной победы над Феликсом Оже-Альяссимом в четвертом раунде он выглядел так, будто ему снова стало комфортно.

Следующим стал Стефанос Циципас в четвертьфинале, и Алькарас был полон уверенности в себе, заявляя на корте, что у него есть «ключ» к победе над ним, поскольку он выиграл все пять предыдущих очных встреч.

«Я знаю, что Стефанос играет великолепно, но я тактически знаю, что мне нужно делать в матче. Я, конечно, не буду говорить что именно, но я знаю, что мне нужно сделать, [чтобы выиграть] матч», — сказал Алькарас.

2. Янник Синнер

После победы на своем первом турнире Большого шлема в январе Янник Синнер был одним из фаворитов на то, чтобы оформить победный дубль в в Париже. Но, как и многие его сверстники, Синнер приехал на Ролан Гаррос с находящейся под вопросом физической формой.

Он снялся с четвертьфинала на Открытом чемпионате Мадрида из-за травмы бедра, а затем также снялся с Открытого чемпионата Италии. Перед турниром он сообщил представителям прессы, что чувствует себя хорошо, и подкрепил это впечатляющей победой в первом раунде над Крисом Юбэнксом.

«Бедро в порядке. Я очень счастлив. Я рад, что я и моя команда очень усердно работали, чтобы выйти на корт как можно скорее», — сказал Синнер позже. «Конечно, форма в целом еще не стопроцентная, поэтому мы стараемся работать над ней каждый день».

Янник Синнер globallookpress.com

Ему пришлось справиться с игрой при болеющих против него трибунах в матче второго круга с Ришаром Гаске, но он справился с ним в трех сетах. После этого многоопытный Гаске похвалил Синнера.

«Помимо Джоковича, у него самый сильный бэкхенд и форхенд», — сказал Гаске. «У него также хорошая подача. Так что они с Алькарасом будут номером 1 и 2, я думаю, еще много лет в будущем, потому что они оба очень хорошие игроки. Он играет действительно очень, очень хорошо. Он необыкновенный игрок».

Синнер подкрепил победу над Гаске уверенной победой над Павлом Котовым в третьем раунде. «В теннисном плане я чувствовал себя сегодня на корте неплохо», — сказал Синнер после матча. «Физически я чувствую, что мне еще нужно кое-что улучшить». Хотя он проиграл первый сет в четвертом раунде Корентену Муте, он хорошо справился с этим непростым матчем.

Синнер находился на корте, когда было объявлено о снятии Джоковича, в середине последней трети его четвертьфинальной победы над Григором Димитровым в трех сетах. Снятие Джоковича означает, что в понедельник Синнер станет первой ракеткой мира. Выигравший Открытый чемпионат Австралии Синнер вошел в историю, став первым итальянцем, достигшим такого результата.

3. Каспер Рууд

Специалист по грунтовым кортам дважды доходил до финала Открытого чемпионата Франции. В 2022 году ему не повезло столкнуться с возрождающимся Надалем, а в прошлом году его поверг Джокович.

После того поражения от Джоковича Рууд изложил свои стремления. «Надеюсь, я смогу развить успех, и однажды я попытаюсь завоевать титул Большого шлема», — сказал он. «Он было близко, но все же недостаточно близко, так что я буду продолжать работать и попытаюсь однажды добыть его».

Ему не было слишком просто на этом «Ролан Гарросе». Он легко прошел первый раунд в двух сетах против Фелипе Мелигени Алвеса, но затем ему понадобилось пять сетов, чтобы пройти Алехандро Давидовича Фокину.

Каспер Рууд globallookpress.com

Томас Мартин Эчеверри дал ему отпор в третьем раунде, но Рууд все равно одержал победу со счетом 6-4, 1-6, 6-2, 6-2. А Тейлор Фриц стал тяжелым испытанием в четвертом раунде: американец именует себя «Клейлором» из-за своей новообретенной любви к грунтовым покрытиям. Для Рууда выдался непростым второй сет, но он прошел в четвертьфинал, опередив Фрица, чтобы еще больше подчеркнуть свои претензии на титул.

А теперь у него есть дополнительная пара дней отдыха, и он автоматически выходит в пятничный полуфинал из-за снятия Джоковича.

Лучшие из остальных

У Александра Зверева смешанные воспоминания о Открытом чемпионате Франции. Два года назад он боролся лицом к лицу с Надалем в полуфинале 2022 года, но неловко поскользнулся и порвал связки голеностопного сустава. В последний раз он дошел до полуфинала третий год подряд, но проиграл в двух сетах Рууду.

Но в этом году он вышел на Ролан Гаррос одним из фаворитов после победы на Открытом чемпионате Италии. Он победил Надаля в двух сетах в первом раунде, а затем ему пришлось хорошенько понервничать, но он обыграл Таллона Грикспура на тай-брейке пятого сета в третьем раунде.

В понедельник в четвертом раунде Звереву снова понадобилось пять сетов, чтобы обойти Хольгера Руне. Руне заставил его играть на пределе возможностей, но опыт Зверева помог ему справиться.

Александр Зверев globallookpress.com

Играя в Париже, Зверев остается в центре внимания из-за обвинений в домашнем насилии в Германии. Суд над ним, на котором он не обязан присутствовать, начался 31 мая в Берлине.

Алекс де Минор блестяще сыграл против Даниила Медведева в матче четвертого круга. Австралиец никогда раньше не доходил до этой стадии турнира, но разнообразие его игры против Медведева было впечатляющим, как и его темп у сетки. Всего через несколько секунд после победы в матче он кричал толпе на корте Сюзанн Ленглен: «Я люблю грунт. Мне здесь нравится. Я хочу еще».

Он выйдет в четвертьфинал со спокойной уверенностью в том, что пробьется в полуфинал.