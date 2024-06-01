Медведев победил Махача и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российский теннисистпобедил чехав третьем круге «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 3 часа 28 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4 в пользу пятой ракетки мира Медведева.

Медведев реализовал четыре брейк-пойнта из девяти (44%), допустил девять двойные ошибки и выполнил 14 эйсов. Махач сделал две двойные ошибки, выполнил три подачи навылет и смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных (33%).

В следующем круге Медведев встретится с победителем пары Алекс Де Минаур (Австралия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)