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    Циципас: Если Бог существует, спасибо ему за титул в Монте-Карло

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Стефанос Циципас Каспер Рууд
    Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о победе над Каспером Руудом в финале турнира в Монте-Карло.

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    «Я рад, что вышел на корт и продемонстрировал безжалостный теннис. С начала и до конца моя игра была слаженной, и я смог отразить множество сложных ударов Каспера. Действительно очень сложно возвращаться к хорошей игре, так что выигрывать турниры — ещё более приятное чувство. Я должен сказать спасибо моей семье и друзьям, а также, если Бог существует, то и ему за то, что он сделал этот момент возможным.

    Я чрезвычайно благодарен каждому, кто стоит за этим титулом. Третий раз — ещё более особенный, чем первый или второй. Для меня это невероятная победа, которая в моменте стала настоящим испытанием для нервов. Я действительно хотел увидеть эту "тройку". И я невероятно счастлив сегодня», — сказал Циципас сразу после игры.

    25-летний Циципас выиграл первый титул с августа 2023 года и 11-й за всю карьеру.

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