Циципас: Если Бог существует, спасибо ему за титул в Монте-Карло

Греческий теннисиствысказался о победе надв финале турнира в Монте-Карло.

«Я рад, что вышел на корт и продемонстрировал безжалостный теннис. С начала и до конца моя игра была слаженной, и я смог отразить множество сложных ударов Каспера. Действительно очень сложно возвращаться к хорошей игре, так что выигрывать турниры — ещё более приятное чувство. Я должен сказать спасибо моей семье и друзьям, а также, если Бог существует, то и ему за то, что он сделал этот момент возможным.

Я чрезвычайно благодарен каждому, кто стоит за этим титулом. Третий раз — ещё более особенный, чем первый или второй. Для меня это невероятная победа, которая в моменте стала настоящим испытанием для нервов. Я действительно хотел увидеть эту "тройку". И я невероятно счастлив сегодня», — сказал Циципас сразу после игры.

25-летний Циципас выиграл первый титул с августа 2023 года и 11-й за всю карьеру.