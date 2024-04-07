Касаткина: Коллинз показывает лучший теннис в карьере, она бесстрашна

Российская теннисисткаподелилась ожиданиями от встречи с американкойв финале турнира в Чарльстоне.

На прошлой неделе Коллинз выиграла титул на турнире WTA 1000 в Майами. Ее победная серия составляет уже 12 матчей.

Касаткина выигрывала турнир в Чарльстоне в 2017 году.

«Думаю, Даниэль сейчас показывает лучший теннис в своей карьере. Она бесстрашна. Когда она чувствует свою игру, то становится одной из самых опасных теннисисток в туре. Она определенно чувствует это прямо сейчас.

Возвращаясь на этот турнир ежегодно, я всегда ощущаю, будто приехала сюда впервые.

Помню, как два дня назад пришла на разминку на стадион и чувствовала себя так же, как когда выходила на этот корт семь лет назад», — приводит слова Касаткиной

Матч между Касаткиной и Коллинз пройдет 7 апреля, начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.