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    Касаткина: Коллинз показывает лучший теннис в карьере, она бесстрашна

    Теннис Прогнозы на теннис Дарья Касаткина Даниэль Коллинз WTA
    Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась ожиданиями от встречи с американкой Даниэль Коллинз в финале турнира в Чарльстоне.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    На прошлой неделе Коллинз выиграла титул на турнире WTA 1000 в Майами. Ее победная серия составляет уже 12 матчей.

    Касаткина выигрывала турнир в Чарльстоне в 2017 году.

    «Думаю, Даниэль сейчас показывает лучший теннис в своей карьере. Она бесстрашна. Когда она чувствует свою игру, то становится одной из самых опасных теннисисток в туре. Она определенно чувствует это прямо сейчас.

    Возвращаясь на этот турнир ежегодно, я всегда ощущаю, будто приехала сюда впервые.

    Помню, как два дня назад пришла на разминку на стадион и чувствовала себя так же, как когда выходила на этот корт семь лет назад», — приводит слова Касаткиной

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    • Матч между Касаткиной и Коллинз пройдет 7 апреля, начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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