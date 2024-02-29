Рахимова уступила Парри на турнире в Остине

Российская теннисистка Камилла Рахимова завершила выступление на турнире WTA-250 в американском Остине.

В матче второго круга Рахимова уступила в двух сетах 62-й в мировой классификации и посеянной на турнире под пятым номером француженке Диан Парри — 3:6, 3:6.

Матч продлился 1 час 34 минуты. Рахимова ни разу не подала навылет и допустила шесть двойных ошибок, реализовав один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Парри пять эйсов при одной двойной ошибке и 4 выигранных брейк-пойнта из 11.

В 1/4 финала Парри встретится с первой сеяной в Остине 35-й ракеткой мира украинкой Ангелиной Калининой, которая ранее обыграла чешскую теннисистку Сару Бейлек и Марию-Камилу Осорио-Серрано из Колумбии.