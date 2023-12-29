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    Кербер: Моя цель — снова играть на высоком уровне

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анжелик Кербер
    Немецкая теннисистка Анжелика Кербер высказалась о возвращении в тур после рождения ребенка.

    Анжелика Кербер
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    Анжелика Кербер

    «На корте я намного спокойнее отношусь ко всему, но это не всегда было так. Это немного изменилось. Будучи мамой, всё воспринимаю по-другому. Я не забываю, что я мама, когда выхожу на корт.

    Думаю, я уже никогда не буду в том режиме, который был у меня раньше.Всё поменялось. Ты всегда думаешь об этом: даже при выходе на корт, в твоих мыслях всегда остаётся понимание, что ты не одинок, что есть кто-то более важный, чем ты сам. Но это придаёт тебе и больше мотивации.

    Я правда скучала по теннису, даже просто по отбиванию мяча. Но есть много вещей, к которым нужно заново готовиться после долгого отсутствия игр и соревнований. Первым делом нужно было вернуть физическую форму и чувствовать себя хорошо в своём теле. Для меня теннис никогда не был огромной проблемой, скорее хотелось вернуться в форму, чтобы выходить на корт и бороться.

    Надеюсь, со стороны мои матчи будут выглядеть хорошими, но я не буду торопиться. Знаю, что в первых нескольких матчах не смогу показать свой лучший теннис, нужно больше времени, практики и новых ощущений того, как всё работает на практике.

    Пока планирую сыграть на двух крупных турнирах и на нескольких поменьше. Но посмотрим. Моя цель — снова играть на высоком уровне. Для этого нужно время, но им нужно наслаждаться. С другой стороны, я действительно конкурентоспособна. Моя мотивация — выходить на корт и получать удовольствие от турниров», — приводит слова Кербер пресс-служба WTA.

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