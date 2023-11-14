Медведев рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры

Россиянинпризнался, что после завершения теннисной карьеры мечтает стать гонщиком.

«Хочу попробовать разные вещи. Можно попробовать себя в роли тренера, хотя я не знаю, смогу ли я быть успешным в этой роли. В любом случае, моя мечта — быть гонщиком-любителем, например, в Ferrari Challenge.

Я не смогу стать профессионалом, но с удовольствием буду платить за то, чтобы гоняться на лучших трассах мира со своими друзьями», — приводит слова третьей ракетки мира Ubitennis.

Напомним, Медведев выиграл у Андрея Рублева (6:4, 6:2) в первом туре Итогового турнира ATP. Его следующим соперником станет немец Александр Зверев.