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    Медведев рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев ATP
    Россиянин Даниил Медведев признался, что после завершения теннисной карьеры мечтает стать гонщиком.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Хочу попробовать разные вещи. Можно попробовать себя в роли тренера, хотя я не знаю, смогу ли я быть успешным в этой роли. В любом случае, моя мечта — быть гонщиком-любителем, например, в Ferrari Challenge.

    Я не смогу стать профессионалом, но с удовольствием буду платить за то, чтобы гоняться на лучших трассах мира со своими друзьями», — приводит слова третьей ракетки мира Ubitennis.

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