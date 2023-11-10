ATP Finals 2023. Джокович — главный фаворит, Медведев и Рублев в одной группе, а Алькарас, кажется, не готов

В воскресенье, 12 ноября, в итальянском Турине стартует Итоговый турнир ATP, на котором сыграют восемь лучших теннисистов сезона.

В этом году, помимо Новака Джоковича, Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса, на итоговом выступят Карлос Алькарас, Янник Синнер, Андрей Рублев, Хольгер Руне и Александр Зверев.

В Зеленую группу вместе с Джоковичем попали Синнер, Руне и Циципас. В Красной группе оказались Медведев, Алькарас, Рублев и Зверев.

В полуфинале сыграют по два лучших игрока из каждой группы.

В этом году призовой фонд ATP Finals составляет рекордные 15 миллионов долларов. По бюджету его превосходят только четыре турнира «Большого шлема».

При идеальном раскладе победитель может заработать на итоговом 4,8 миллиона долларов и 1500 очков. Но это только в том случае, если он выиграет все пять матчей.

LiveSport.Ru задает шесть главных вопросов перед ATP Finals 2023.

Кто остановит Джоковича?

Если перед Уимблдоном и US Open вовсю рассуждали о противостоянии Новака Джоковича и Карлоса Алькарса, то сейчас испанец находится в тени лучшего теннисиста в истории.

Новак Джокович после победы над Даниилом Медведевым в финале US Open-2023 globallookpress.com

С главной интригой на этот раз всё просто — найдется ли в Турине герой, который остановит легендарного игрока.

В этом году Джокович выиграл три турнира «Большого шлема» — Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open. Исключением стал только Уимблдон. В финале британского мэйджора он уступил Алькарасу в абсолютно лучшем матче сезона.

Правда, с тех пор Ноле выиграл «Мастерс» в Цинциннати, стал чемпионом Открытого чемпионата США и взял титул на «Мастерсе» в Париже. Между турнирами в Нью-Йорке и столице Франции серб не постеснялся заглянуть на Кубок Дэвиса и обыграть там Алехандро Давидовича-Фокину.

Текущая победная серия Джоковича составляет 18 матчей. Остается только догадываться, как ему это всё удается в 36 лет.

Рафаэль Надаль не так давно признался, что его очень сильно удивили результаты Джоковича в этом году. Испанец, конечно, понимал, что серб обойдет его по количеству титулов на «Шлемах», но не думал, что это будет настолько дерзко.

Годы идут, но Джокович, кажется, даже не думает стареть. Прямо сейчас он главный фаворит на очередном крупном турнире. Молодым пока только остается мечтать о таком менталитете и выносливости.

Букмекеры, к слову, тоже считают, что Джокович, скорее всего, станет победителем итогового и добавит в свою коллекцию 98-й трофей.

Алькарас не готов к Итоговому турниру?

Все, что до сих пор произошло с Алькарасом после Открытого чемпионата США, не может не вызывать опасения.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Переломным моментом, похоже, стало поражение от Даниила Медведева в полуфинале мэйджора в Нью-Йорке. Испанец пока так и не пришел в себя после этого потрясения.

В октябре Карлос проиграл Яннику Синнеру в полуфинале турнира в Пекине. Во втором сете итальянец просто уничтожил 20-летнего испанца.

Вскоре после этого Алькарас уступил Григору Димитрову в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае. Но главным разочарованием стало поражение от Романа Сафиуллина (3:6, 4:6) в Париже. Россиянин вышел и просто переиграл вторую ракетку мира по всем статьям.

Интересно, что практически после каждой неудачи Алькарас сообщает о травме и снимается с ближайших турниров, тем самым обесценивая успехи своих оппонентов. Так было после матчей с Медведевым, Димитровым и Сафиуллиным.

Но главная проблема заключается в чересчур завышенных ожиданиях и амбициях. Алькарас и его команда явно слишком зациклились на противостоянии с Джоковичем, решив, что отныне это его единственный серьезный соперник в туре. Медведев, Синнер, Димитров, Сафиуллин и даже Томми Пол быстро подтвердили, что это не так. Постоянные мысли о первой строчке рейтинга тоже стали проблемой. Впрочем, в этом плане Алькарас уже может быть спокоен, но об этом чуть ниже.

Сейчас все выглядит так, что на итоговом Карлос, возможно, даже не выйдет из группы. Его сложно назвать фаворитом в предстоящих матчах с Медведевым, Рублевым и Зверевым.

Синнер — скрытый фаворит?

Янник, в отличие от Алькараса, ударно провел осень. В октябре итальянец выиграл сразу два турнира — в Пекине и Вене.

Янник Синнер globallookpress.com

В китайской столице Синнер в полуфинале красиво разобрался с Алькарасом, а в решающем матче переиграл Медведева (7:6, 7:6).

В финале венского турнира его соперником снова стал Медведев. На этот раз четвертая ракетка мира дожал россиянина в третьем сете.

Две подряд победы над Медведевым явно свидетельствуют о том, что Синнер наконец-то поднялся на тот уровень, когда его можно считать одним из фаворитов даже на турнире с таким составом, как в Турине.

К слову, здесь у Янника будет самая мощная поддержка, что тоже имеет большое значение.

Рублев впервые дойдет до финала?

Эта осень стала пока что лучшим отрезком в карьере Андрея Рублева. Такой качественной игры от него, кажется, еще никто не видел.

Андрей Рублев в 2023-м стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло globallookpress.com

В конце сентября Андрей уступил Юго Эмберу во втором круге турнира в Пекине, но уже через две недели играл в финале «Мастерса» в Шанхае. Поражение от Хуберта Хуркача на решающем тай-брейке стало настоящей катастрофой, но его игра полностью соответствовала уровню теннисной элиты.

В Вене и Париже Рублев остановил в шаге от финала, в первом случае проиграв Синнеру (5:7, 6:7), а во втором — Джоковичу (7:5, 6:7, 5:7). Но справедливыми и закономерными эти поражения сложно назвать.

И еще один важный нюанс: Рублев квалифицировался на итоговый четвертый год подряд. В этом плане у него уже просто колоссальный опыт.

В прошлом году Андрей вышел из группы, но проиграл в полуфинале Касперу Рууду. В этом он вполне может улучшить результат.

Медведев выступит хуже Рублева?

Даниил Медведев уже выигрывал Итоговый турнир в 2020 году. Тогда он обыграл вообще всех — Александра Зверева, Новака Джоковича, Диего Шварцмана, Рафаэля Надаля и Доминика Тима.

Даниил Медведев globallookpress.com

В принципе, вряд ли кто-то удивится, если россиянин снова выдаст подобную серию побед. Но точно так же не станет большим сюрпризом и его провал.

Достаточно вспомнить осенние поражения Даниила — от Себастьяна Корды в третьем круге «Мастерса» в Шанхае и Григора Димитрова на старте турнира в Париже.

Отдельная тема два недавних матча против Синнера. Несмотря на то, что оба финала прошли в равной борьбе, итальянец все-таки был лучше в ключевых моментах.

Но позитивных моментов было все-таки значительно больше. В этом году Медведев впервые выиграл 64 матча ATP за сезон, завоевал рекордные для себя пять трофеев и добрался до финала на Открытом чемпионате США.

В случае с Медведевым большую роль играет эмоциональная составляющая. Вопреки сложившемуся мнению, он далеко не всегда показывает свой лучший теннис, когда психует, ругается с судьей и устраивает словесные перепалки с болельщиками. Зачастую этот как раз очень мешает, но самоконтроль срабатывает далеко не всегда. И нет никаких гарантий, что в Турине обойдется без эмоциональных срывов.

Кто завершит сезон на вершине рейтинга?

А здесь интрига почти отсутствует. Вскоре после US Open Алькарас четко дал понять, что планирует завершить сезон на первой строчке рейтинга.

Но осенние провалы испанца сделали этот сценарий практически невозможным. Джоковичу достаточно выиграть один матч, чтобы уйти в отпуск в статусе первой ракетки мира.

Уже сейчас можно утверждать, что Новак восьмой раз в карьере завершит год на первом месте.

А еще Джокович может стать рекордсменом по количеству титулов на итоговом. Сейчас у него, как и у Роджера Федерера, шесть побед на ATP Finals.