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    Медведев: Это мой лучший сезон

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей игре в нынешнем сезоне.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    У спортсмена в 2023 году уже пять выигранных титулов, а также финал US Open.

    «Если честно, да, это отличный сезон. Конечно, хотелось бы выиграть "Большой шлем", но если не говорить о титулах, то я далеко проходил на US Open и Уимблдоне, где проигрывал великолепным соперникам. Возможно, то есть не возможно, а это мой лучший сезон, если не говорить о "Шлемах": много титулов, много отличных побед, стабильность. И сезон ещё не окончен, я постараюсь завершить его на высокой ноте и начну с Шанхая», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

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