Медведев: Это мой лучший сезон

Российский теннисиствысказался о своей игре в нынешнем сезоне.

У спортсмена в 2023 году уже пять выигранных титулов, а также финал US Open.

«Если честно, да, это отличный сезон. Конечно, хотелось бы выиграть "Большой шлем", но если не говорить о титулах, то я далеко проходил на US Open и Уимблдоне, где проигрывал великолепным соперникам. Возможно, то есть не возможно, а это мой лучший сезон, если не говорить о "Шлемах": много титулов, много отличных побед, стабильность. И сезон ещё не окончен, я постараюсь завершить его на высокой ноте и начну с Шанхая», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.