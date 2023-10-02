ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Либор ШулакСбавивший «Авангард», разочаровывающий «Барыс», уверенный в себе «Локомотив»
  • 10:29
    • Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине
    Все новости спорта

    Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира ATP 500 в Пекине, переиграв француза Уго Умбера.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    Четвертьфинальная встреча продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась победой россиянина со счетом 6:4, 3:6, 6:1.

    Спортсмены провели на корте 2 часа 7 минут. 3-я ракетка мира Медведев 6 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету 36-й ракетки мира Умбера ни одного эйса, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

    В 1/2 финала Медведев встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Николас Харри (Чили).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» проиграет на поле «Фулхэма»?
  • «Фулхэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.92
    •
  • «Фиалки» оперативно вскроют оборону «Кальяри»
  • «Фиорентина» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Наполи» и «Реал» изобилием голов не порадуют
  • «Наполи» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Наполи — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч ПСВ — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  3.10
  • Прогноз на матч Зенит — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры