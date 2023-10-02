Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Четвертьфинальная встреча продолжалась 2 часа 7 минут и завершилась победой россиянина со счетом 6:4, 3:6, 6:1.
Спортсмены провели на корте 2 часа 7 минут. 3-я ракетка мира Медведев 6 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету 36-й ракетки мира Умбера ни одного эйса, 5 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
В 1/2 финала Медведев встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Николас Харри (Чили).