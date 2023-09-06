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    Веснина: Медведев — фаворит в матче с Рублевым, но Андрей навяжет серьезную борьбу

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Андрей Рублёв US Open ATP
    Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась ожиданиями от предстоящего матча между Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым в четвертьфинале US Open.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Четвертьфинал US Open между Медведевым и Рублевым будет очень сложно смотреть. Один из наших ребят точно покинет турнир.

    Конечно же, Даниил является фаворитом в этой встрече. Он уже выигрывал этот турнир, у него большой опыт за спиной.

    И Даня, и Андрей сейчас выходят на пик своей игровой формы. Матчи с соотечественниками всегда получаются нервными, от этого никуда не денешься.

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    • Рублев уже не раз побеждал Медведева. Уверена, что нас ждет очень интересный поединок. На бумаге Даниил — фаворит, но Андрей точно навяжет серьезную борьбу», — приводит слова бывшей 13-й ракетки мира «Чемпионат».

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    • Матч Даниил Медведев — Андрей Рублев состоится 6 сентября в Нью-Йорке, начало — в 20:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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