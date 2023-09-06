Веснина: Медведев — фаворит в матче с Рублевым, но Андрей навяжет серьезную борьбу

Олимпийская чемпионкаподелилась ожиданиями от предстоящего матча междув четвертьфинале US Open.

«Четвертьфинал US Open между Медведевым и Рублевым будет очень сложно смотреть. Один из наших ребят точно покинет турнир.

Конечно же, Даниил является фаворитом в этой встрече. Он уже выигрывал этот турнир, у него большой опыт за спиной.

И Даня, и Андрей сейчас выходят на пик своей игровой формы. Матчи с соотечественниками всегда получаются нервными, от этого никуда не денешься.

Рублев уже не раз побеждал Медведева. Уверена, что нас ждет очень интересный поединок. На бумаге Даниил — фаворит, но Андрей точно навяжет серьезную борьбу», — приводит слова бывшей 13-й ракетки мира «Чемпионат».

Матч Даниил Медведев — Андрей Рублев состоится 6 сентября в Нью-Йорке, начало — в 20:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.