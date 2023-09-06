Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев встретятся в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 19:00 мск. Медведев — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Даниил в предыдущем раунде успешно прошел первую серьезную проверку, выиграв у Алекса Де Минора.

Для россиянина это был принципиальный матч — две предыдущие встречи с австралийцем завершились для него болезненными поражениями.

И после первого сета в Нью-Йорке тоже стало тревожно — Медведев взял лишь два гейма.

Но на этот раз россиянин быстро сделал выводы, изменил тактику и в итоге просто снес соперника с корта.

В следующих трех партиях Даниил отдал Де Минору в общей сложности лишь семь геймов — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Алекс оказался совершенно не готов к агрессивным атакам бывшей первой ракетки мира.

Рублев

Андрей девятый раз в карьере дошел до четвертьфинала на турнире «Большого шлема». Как известно, до полуфинала и уж тем более до финала на этом уровне он пока не добирался.

Но в данном случае уже можно сказать, что на фоне провалов в Торонто и Цинциннати для Рублева это очень успешный турнир.

В четвертом раунде россиянин остановил Джека Дрейпера — 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Все прогнозы на US Open

Британскому теннисисту все-таки не хватило энергии на весь матч. В плане выносливости Рублев был просто на другом уровне. В принципе, это было предсказуемо, все-таки Дрейпер совсем недавно восстановился после очередной травмы.

Здесь также стоит отметить классную победу Рублева над французом Гаэлем Монфисом (6:4, 6:3, 3:6, 6:1).

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.43, победу Рублева букмекеры предлагают за 3.30.

На данный момент счет в противостоянии 6-2 в пользу Даниила.

В начале сезона Медведев разгромил соотечественника в финале турнира в Дубае со счетом 6:2, 6:2.

И если Даниил будет играть так же мощно, как против Де Минора, Рублеву вряд ли удастся избежать серьезных проблем.

Ставка — победа Медведева в трех сетах за 3.00.