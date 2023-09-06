Тарпищев: По классу игры Медведев повыше Рублева

Глава Федерации тенниса Россиивысказался о предстоящем матче 1/4 финала US Open между российскими теннисистами. Встреча пройдет 6 сентября.

«Мне понравился Рублев в последнем матче. У него был непростой соперник, удача, конечно, тоже была на стороне Андрея, но по качеству игры он выглядел очень прилично. По классу игры Медведев повыше, но скорости, которые демонстрировал Рублев в последнем матче, уравнивают шансы. Ребята хорошо друг друга знают, и определяющими факторами в матче станут физические кондиции и удача», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В четвертом круге соревнований Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Рублев победил британца Джека Дрейпера со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.