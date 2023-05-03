Тарпищев: Только дилетанты сравнивают Андрееву с Шараповой

Президент Федерации тенниса Россииподелился мнением о 16-летней

Андреева сенсационно дошла до четвертого круга на крупном турнире в Мадриде. Юная россиянка выиграла у Лейлы Фернандес, Беатрис Хаддад-Майя и Магды Линетт, после чего уступила Арине Соболенко.

«Для своего возраста она, безусловно, хорошо сыграла. На сегодня результат отличный, но, увы, у молодежи большой процент подающих надежды потом пропадает. Пока гарантий нет никаких, что Андреева станет топовой теннисисткой. Надо продолжать работать, надо прогрессировать, пока она молодец.

Только дилетанты сравнивают ее с Шараповой. Подождем, время есть, но задел она сделала хороший», — приводит слова Тарпищева ТАСС.