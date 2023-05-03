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    Тарпищев: Только дилетанты сравнивают Андрееву с Шараповой

    Теннис Прогнозы на теннис Мария Шарапова WTA
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о 16-летней Мирре Андреевой.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    Андреева сенсационно дошла до четвертого круга на крупном турнире в Мадриде. Юная россиянка выиграла у Лейлы Фернандес, Беатрис Хаддад-Майя и Магды Линетт, после чего уступила Арине Соболенко.

    «Для своего возраста она, безусловно, хорошо сыграла. На сегодня результат отличный, но, увы, у молодежи большой процент подающих надежды потом пропадает. Пока гарантий нет никаких, что Андреева станет топовой теннисисткой. Надо продолжать работать, надо прогрессировать, пока она молодец.

  • Соболенко: Я действительно думаю, что Андреева очень скоро станет топ-игроком
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    • Только дилетанты сравнивают ее с Шараповой. Подождем, время есть, но задел она сделала хороший», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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