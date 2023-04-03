Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Лучший из россиян Даниил Медведев поднялся с пятого на четвертое место. Это стало возможным после его победы на «Мастерсе» в Майами.

Андрей Рублев поднялся с седьмого на шестое место, Карен Хачанов — с 16-го на 11-е.

На первое место в списке вернулся серб Новак Джокович. Лидер предыдущей версии рейтинга испанец Карлос Алькарас опустился на вторую строчку. Замыкает первую тройку представитель Греции Стефанос Циципас.