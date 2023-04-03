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    Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге АТР

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    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Лучший из россиян Даниил Медведев поднялся с пятого на четвертое место. Это стало возможным после его победы на «Мастерсе» в Майами.

    Андрей Рублев поднялся с седьмого на шестое место, Карен Хачанов — с 16-го на 11-е.

    На первое место в списке вернулся серб Новак Джокович. Лидер предыдущей версии рейтинга испанец Карлос Алькарас опустился на вторую строчку. Замыкает первую тройку представитель Греции Стефанос Циципас.

    Рейтинг АТР на 3 апреля:
    • 1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7160 очков;
    • 2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6780;
    • 3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5770;
    • 4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5150;
    • 5 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5005;
    • 6 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 3470;
    • 7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3450;
    • 8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3370;
    • 9 (11). Янник Синнер (Италия) — 3345;
    • 10 (10). Тейлор Фритц (США) — 3065;
    • 11 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2855.
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