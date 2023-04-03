Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге АТР

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Лучший из россиян Даниил Медведев поднялся с пятого на четвертое место. Это стало возможным после его победы на «Мастерсе» в Майами.
Андрей Рублев поднялся с седьмого на шестое место, Карен Хачанов — с 16-го на 11-е.
На первое место в списке вернулся серб Новак Джокович. Лидер предыдущей версии рейтинга испанец Карлос Алькарас опустился на вторую строчку. Замыкает первую тройку представитель Греции Стефанос Циципас.
Рейтинг АТР на 3 апреля:
- 1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7160 очков;
- 2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6780;
- 3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5770;
- 4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5150;
- 5 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5005;
- 6 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 3470;
- 7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3450;
- 8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3370;
- 9 (11). Янник Синнер (Италия) — 3345;
- 10 (10). Тейлор Фритц (США) — 3065;
- 11 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2855.