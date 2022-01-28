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    Медведев: Как только накричал на судью, сразу понял, что это была серьезная ошибка

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open ATP Даниил Медведев Стефанос Циципас
    Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал инцидент, который произошел в конце второго сета полуфинального матча Australian Open против Стефаноса Циципаса.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Медведев выразил недовольство тем, что отец Циципаса постоянно подсказывал своему сыну во время розыгрышей и накричал на судью, требуя, чтобы греку вынесли предупреждение.

    «Честно говоря, не думаю, что такие плохие эмоции мне помогают. Я часто проигрывал из-за этого, потому что терял концентрацию. Как только я это сделал, сразу понял — это была серьезная ошибка. Я рад, что смог снова собраться. В начале третьего сета при счете 15:40 в гейме на моей подаче я нашел свою подачу, и это вернуло меня в игру. Да, я потратил силы, но надо было снова собраться, ведь это был очень важный матч. Я постарался и рад, что у меня получилось», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

    Медведев обыграл Циципаса в четырех сетах (7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1) и вышел в финал Australian Open, где встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч состоится 30 января, начало запланировано на 11.30 (мск).

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