Медведев: Как только накричал на судью, сразу понял, что это была серьезная ошибка

Российский теннисистпрокомментировал инцидент, который произошел в конце второго сета полуфинального матча Australian Open против

Медведев выразил недовольство тем, что отец Циципаса постоянно подсказывал своему сыну во время розыгрышей и накричал на судью, требуя, чтобы греку вынесли предупреждение.

«Честно говоря, не думаю, что такие плохие эмоции мне помогают. Я часто проигрывал из-за этого, потому что терял концентрацию. Как только я это сделал, сразу понял — это была серьезная ошибка. Я рад, что смог снова собраться. В начале третьего сета при счете 15:40 в гейме на моей подаче я нашел свою подачу, и это вернуло меня в игру. Да, я потратил силы, но надо было снова собраться, ведь это был очень важный матч. Я постарался и рад, что у меня получилось», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

Медведев обыграл Циципаса в четырех сетах (7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1) и вышел в финал Australian Open, где встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Матч состоится 30 января, начало запланировано на 11.30 (мск).