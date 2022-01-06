Синнер обыграл Сафиуллина на ATP Cup

Итальянский теннисистпобедил россиянина(7:6 (8:6), 6:3) в рамках матча группового турнира ATP Cup.

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Сафиуллин сделал 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 11 брейк-пойнтов. На счету итальянца 11 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Таким образом, сборная Италии повела в счете в матче с Россией — 1:0.

Во второй встрече противостояния сойдутся Даниил Медведев и Маттео Берреттини.

Напомним, ранее на турнире сборная России обыграла национальную команду Франции и Австралии.