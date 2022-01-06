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    Синнер обыграл Сафиуллина на ATP Cup

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Роман Сафиуллин
    Итальянский теннисист Янник Синнер победил россиянина Романа Сафиуллина (7:6 (8:6), 6:3) в рамках матча группового турнира ATP Cup.

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Сафиуллин сделал 4 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 11 брейк-пойнтов. На счету итальянца 11 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

    Таким образом, сборная Италии повела в счете в матче с Россией — 1:0.

    Во второй встрече противостояния сойдутся Даниил Медведев и Маттео Берреттини.

    Напомним, ранее на турнире сборная России обыграла национальную команду Франции и Австралии.

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