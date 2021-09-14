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    Южный: В коллекции Медведева будет еще не один Большой шлем

    Теннис US Open ATP Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный прокомментировал победу Даниила Медведева на US Open.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Класс Даниила виден был не только в этом турнире, а уже на протяжении нескольких лет. Он показывает стабильные результаты на уровне того места, которое он занимает. И это очень показательный турнир: до финала у него все соперники были ниже по классу, и он проиграл только один сет. Это реально показывает, как далеко он ушел от ближайших преследователей. Конечно, у него не было игроков десятки на пути к финалу, но то, как он уверенно проходил соперников, доказывает, как далек он от них по уровню игры. А матч с Джоковичем — это отдельная тема.

    Почему Медведев упустил матчбол? Конечно, это тоже давление. Нервы — мы же все живые люди. Если бы игроки были роботами, не так интересно было смотреть, все было бы известно заранее. Не так много теннисистов выигрывало турниры Большого шлема в последнее время. Первая тройка — Федерер, Надаль и Джокович — очень многое закрыла за последние 15-20 лет. И поэтому тех, кто выигрывал Большой шлем, можно пересчитать по пальцам одной руки.

    Это первый такой турнир, который выиграл Даниил — думаю, в его коллекции будет еще не один Большой шлем, но первый, конечно, очень тяжело и волнительно дался ему», — приводит слова Южного «Газета.Ru».

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