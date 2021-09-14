Южный: В коллекции Медведева будет еще не один Большой шлем

Двукратный обладатель Кубка Дэвисапрокомментировал победуна US Open.

«Класс Даниила виден был не только в этом турнире, а уже на протяжении нескольких лет. Он показывает стабильные результаты на уровне того места, которое он занимает. И это очень показательный турнир: до финала у него все соперники были ниже по классу, и он проиграл только один сет. Это реально показывает, как далеко он ушел от ближайших преследователей. Конечно, у него не было игроков десятки на пути к финалу, но то, как он уверенно проходил соперников, доказывает, как далек он от них по уровню игры. А матч с Джоковичем — это отдельная тема.

Почему Медведев упустил матчбол? Конечно, это тоже давление. Нервы — мы же все живые люди. Если бы игроки были роботами, не так интересно было смотреть, все было бы известно заранее. Не так много теннисистов выигрывало турниры Большого шлема в последнее время. Первая тройка — Федерер, Надаль и Джокович — очень многое закрыла за последние 15-20 лет. И поэтому тех, кто выигрывал Большой шлем, можно пересчитать по пальцам одной руки.

Это первый такой турнир, который выиграл Даниил — думаю, в его коллекции будет еще не один Большой шлем, но первый, конечно, очень тяжело и волнительно дался ему», — приводит слова Южного «Газета.Ru».