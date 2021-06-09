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    Медведев рассказал, почему проиграл Циципасу

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    Россиянин Даниил Медведев прокомментировал поражение от грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Циципас обыграл Медведева в трех сетах — 6:3, 7:6, 7:5.

    «Для Циципаса все сложилось так легко, потому что я не ожидал от него такого прекрасного уровня игры.

    Я сыграл здесь с сильными соперниками вроде Бублика, Гарина, Пола, которые хороши на задней линии. Я был сильнее их в розыгрышах и чувствовал, что так будет и дальше, словно на харде. Но все оказалось не так.

    Мне нужно было изменить тактику. Стоило играть агрессивнее. Сегодня я сделал немало хорошего на корте, но этого оказалось недостаточно для победы. Очень жаль.

    Я боролся. Пытался адаптировать свою тактику после первого сета, в котором соперник был гораздо сильнее меня. Во втором сете он вел с брейком. Я пытался отыграться. Думаю, он провел великолепный матч», — сказал Медведев пресс-службе турнира.

    В матче за выход в полуфинал Циципас сыграет с немцем Александром Зверевым.

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