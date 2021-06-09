Медведев рассказал, почему проиграл Циципасу

Россиянинпрокомментировал поражение от грекав четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Циципас обыграл Медведева в трех сетах — 6:3, 7:6, 7:5.

«Для Циципаса все сложилось так легко, потому что я не ожидал от него такого прекрасного уровня игры.

Я сыграл здесь с сильными соперниками вроде Бублика, Гарина, Пола, которые хороши на задней линии. Я был сильнее их в розыгрышах и чувствовал, что так будет и дальше, словно на харде. Но все оказалось не так.

Мне нужно было изменить тактику. Стоило играть агрессивнее. Сегодня я сделал немало хорошего на корте, но этого оказалось недостаточно для победы. Очень жаль.

Я боролся. Пытался адаптировать свою тактику после первого сета, в котором соперник был гораздо сильнее меня. Во втором сете он вел с брейком. Я пытался отыграться. Думаю, он провел великолепный матч», — сказал Медведев пресс-службе турнира.

В матче за выход в полуфинал Циципас сыграет с немцем Александром Зверевым.