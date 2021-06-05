Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Cвёнтек вышла в четвертый раунд турнира

Ига Cвёнтек Фото: globallookpress.com
В матче третьего круга польская спортсменка, занимающая 8 строчку в мировом рейтинге, за час и 24 минуты одолела эстонку Анетт Контавейт (30 WTA) — 7:6 (7:4), 6:0.
Свёнтек 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету её соперницы — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
В следующем раунде Свёнтек сыграет с украинкой Мартой Костюк, которая в своей встрече обыграла россиянку Варвару Грачеву.