Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Cвёнтек вышла в четвертый раунд турнира

Действующая чемпионка «Ролан Гаррос»пробилась в четвертый круг проходящего в Париже турнира.

В матче третьего круга польская спортсменка, занимающая 8 строчку в мировом рейтинге, за час и 24 минуты одолела эстонку Анетт Контавейт (30 WTA) — 7:6 (7:4), 6:0.

Свёнтек 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету её соперницы — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В следующем раунде Свёнтек сыграет с украинкой Мартой Костюк, которая в своей встрече обыграла россиянку Варвару Грачеву.