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    Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Cвёнтек вышла в четвертый раунд турнира

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    Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Cвёнтек пробилась в четвертый круг проходящего в Париже турнира.

    Ига Cвёнтек
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    Ига Cвёнтек

    В матче третьего круга польская спортсменка, занимающая 8 строчку в мировом рейтинге, за час и 24 минуты одолела эстонку Анетт Контавейт (30 WTA) — 7:6 (7:4), 6:0.

    Свёнтек 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету её соперницы — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

    В следующем раунде Свёнтек сыграет с украинкой Мартой Костюк, которая в своей встрече обыграла россиянку Варвару Грачеву.

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