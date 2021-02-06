Рублев обыграл Штруффа в полуфинале ATP Cup 2021

Россиянинодержал победу над немцемв полуфинале турнира ATP Cup — 3:6, 6:1, 6:2.

Поединок продлился 1 час 34 минуты. В этой игре у Рублева 11 подач навылет, 3 двойные ошибки и 5 из 11 реализованных брейк-пойнтов (45%). У его соперника такое же количество эйсов, 5 двойных ошибок и 2 из 4 реализованных брейк-пойнтов (50%).

Таким образом, счет в противостоянии Россия — Германия стал 1:0.

Во втором матче сыграют Даниил Медведев и Александр Зверев. В заключительном, третьем матче противостояния сыграют в паре Евгений Донской и Аслан Карацев против дуэта Кевин Кравиц / Андреас Мис.