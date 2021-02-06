Хачанов завершил выступление в Мельбурне, проиграв Синнеру

Российский теннисистпотерпел поражение от итальянцав полуфинале турнира Great Ocean Road Open, который проходит в австралийском Мельбурне.

Поединок завершилась победой представителя Италии в трех сетах со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4).

Встреча продлилась 3 часа 7 минут. Хачанов, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 17. Его соперник, 36-я ракетка мира, 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12.

В финале турнира Синнер встретится со своим соотечественником Стефано Травальей.