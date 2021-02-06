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    Хачанов завершил выступление в Мельбурне, проиграв Синнеру

    Теннис ATP Карен Хачанов Андреас Сеппи Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение от итальянца Янника Синнера в полуфинале турнира Great Ocean Road Open, который проходит в австралийском Мельбурне.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    Поединок завершилась победой представителя Италии в трех сетах со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4).

    Встреча продлилась 3 часа 7 минут. Хачанов, занимающий 20-е место в рейтинге ATP, выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 17. Его соперник, 36-я ракетка мира, 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12.

    В финале турнира Синнер встретится со своим соотечественником Стефано Травальей.

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