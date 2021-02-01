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    Павлюченкова и Звонарева вышли во второй круг турнира в Мельбурне

    Теннис WTA Анастасия Павлюченкова Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла японку Мисаки Дои в первом круге на турнире в Мельбурне со счетом 6:1, 6:4.

    Анастасия Павлюченкова
    Анастасия Павлюченкова

    Теннисистки провели на площадке 1 час 7 минут. За это время россиянка совершила 1 двойную ошибку и совершила 4 из 5 брейк-пойнта. Дои, в свою очередь, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнта.

    Во втором круге турнира в Мельбурне Павлюченкова встретится с латвийкой Анастасией Севастовой.

    Российская теннисистка Вера Звонарева также вышла во второй круг турнира в Мельбурне.

    Соперницей Звонаревой в первом круге была чешка Кристина Плишкова. Встреча продолжалась 2 часа и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

    Следующей соперницей Веры станет китаянка Чжан Шуай.

    А вот россиянка Анна Калинская проиграла британке Кэйти Бултер со счетом 1:6, 3:6.

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