Павлюченкова и Звонарева вышли во второй круг турнира в Мельбурне

Российская теннисисткаобыграла японку Мисаки Дои в первом круге на турнире в Мельбурне со счетом 6:1, 6:4.

Теннисистки провели на площадке 1 час 7 минут. За это время россиянка совершила 1 двойную ошибку и совершила 4 из 5 брейк-пойнта. Дои, в свою очередь, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Мельбурне Павлюченкова встретится с латвийкой Анастасией Севастовой.

Российская теннисистка Вера Звонарева также вышла во второй круг турнира в Мельбурне.

Соперницей Звонаревой в первом круге была чешка Кристина Плишкова. Встреча продолжалась 2 часа и завершилась со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Следующей соперницей Веры станет китаянка Чжан Шуай.

А вот россиянка Анна Калинская проиграла британке Кэйти Бултер со счетом 1:6, 3:6.