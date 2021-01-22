Мюррей пропустит Australian Open из-за коронавируса

Британский теннисист и трехкратный победитель турниров «Большого шлема»заявил, что пропустит Открытый чемпионат Австралии из-за заболевания коронавирусом.

За несколько дней до официального вылета в Мельбурн Мюррей сдал положительный тест на коронавирус — в межсезонье он тренировался в Национальном теннисном центре в Рохэмптоне, где произошла небольшая вспышка заболевания.

«Вынужден сообщить, что я не полечу в Австралию для участия в Открытом чемпионате Австралии.

Мы вели постоянный диалог с Федерацией тенниса Австралии, чтобы попытаться найти решение, которое позволило бы мне в какой-то форме пройти карантин, но у нас ничего не вышло

Хочу поблагодарить всех за приложенные усилия. Я опустошен тем, что не смогу сыграть в Австралии. Это страна и турнир, которые я люблю», — цитирует Маррея The Guardian.

Australian Open стартует 8 февраля. Маррей за карьеру пять раз выходил в финал этого турнира.