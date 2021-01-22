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    Мюррей пропустит Australian Open из-за коронавируса

    Теннис Энди Мюррей ATP Australian OpenКоронавирус в спорте Прогнозы на теннис
    Британский теннисист и трехкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Мюррей заявил, что пропустит Открытый чемпионат Австралии из-за заболевания коронавирусом.

    Энди Мюррей
    Энди Мюррей

    За несколько дней до официального вылета в Мельбурн Мюррей сдал положительный тест на коронавирус — в межсезонье он тренировался в Национальном теннисном центре в Рохэмптоне, где произошла небольшая вспышка заболевания.

    «Вынужден сообщить, что я не полечу в Австралию для участия в Открытом чемпионате Австралии.

    Мы вели постоянный диалог с Федерацией тенниса Австралии, чтобы попытаться найти решение, которое позволило бы мне в какой-то форме пройти карантин, но у нас ничего не вышло

    Хочу поблагодарить всех за приложенные усилия. Я опустошен тем, что не смогу сыграть в Австралии. Это страна и турнир, которые я люблю», — цитирует Маррея The Guardian.

    Australian Open стартует 8 февраля. Маррей за карьеру пять раз выходил в финал этого турнира.

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