Российская теннисистка сенсационно обыграла Плишкову в Абу-Даби

Российская теннисисткавышла в третий круг турнира в Абу-Даби.

В поединке второго раунда 292-я ракетка соревнований неожиданно обыграла шестую ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову — 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Гасанова ни разу не подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 9.

Плишкова выполнила 9 подач навылет, допустила три ошибки на подаче и сумела реализовать 1 брейк-поинт из 6.

За выход в четвертьфинал соревнований Гасанова поспорит с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.