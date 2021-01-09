Российская теннисистка сенсационно обыграла Плишкову в Абу-Даби

Анастасия Гасанова
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В поединке второго раунда 292-я ракетка соревнований неожиданно обыграла шестую ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову — 6:2, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. Гасанова ни разу не подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 9.
Плишкова выполнила 9 подач навылет, допустила три ошибки на подаче и сумела реализовать 1 брейк-поинт из 6.
За выход в четвертьфинал соревнований Гасанова поспорит с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.