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    Медведев: Было очень смешно читать, что мне надо менять и как я перестал прогрессировать

    Теннис Даниил Медведев Итоговый чемпионат ATP ATP Прогнозы на теннис
    Россиянин Даниил Медведев после победы на Итоговом турнире ATP признался, что иногда его удивляет критика со стороны болельщиков.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    В финале Итогового турнира Медведев выиграл у австрийца Доминика Тима.

    «Теперь у меня есть время провести хорошую предсезонную подготовку и отдохнуть, скорее всего, дома в Монако.

    Сейчас с этой ситуацией и перелетов особо нет, и много где карантин — отдыхать будут дома.

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    • Работы много, и мы с тренером постоянно пытаемся совершенствоваться, и он в каких-то случаях тоже. Работа идет, иногда она дает свои плоды, иногда нет, но было очень смешно читать комментарии и сообщения в "директ" соцсетей, что мне надо менять, как менять и как я перестал прогрессировать.

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    • Могу пообещать, что тренироваться буду изо всех сил. Играть, бороться — как на этом турнире. Не всегда просто, не всегда получается, но, надеюсь, буду радовать болельщиков», — приводит слова Медведева ТАСС. 0

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