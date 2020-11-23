Медведев: Было очень смешно читать, что мне надо менять и как я перестал прогрессировать

Россиянинпосле победы на Итоговом турнире ATP признался, что иногда его удивляет критика со стороны болельщиков.

В финале Итогового турнира Медведев выиграл у австрийца Доминика Тима.

«Теперь у меня есть время провести хорошую предсезонную подготовку и отдохнуть, скорее всего, дома в Монако.

Сейчас с этой ситуацией и перелетов особо нет, и много где карантин — отдыхать будут дома.

Работы много, и мы с тренером постоянно пытаемся совершенствоваться, и он в каких-то случаях тоже. Работа идет, иногда она дает свои плоды, иногда нет, но было очень смешно читать комментарии и сообщения в "директ" соцсетей, что мне надо менять, как менять и как я перестал прогрессировать.

Могу пообещать, что тренироваться буду изо всех сил. Играть, бороться — как на этом турнире. Не всегда просто, не всегда получается, но, надеюсь, буду радовать болельщиков», — приводит слова Медведева ТАСС. 0