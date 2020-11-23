Рублев: У Медведева безумный характер

Российский теннисистпрокомментировал победу соотечественникана Итоговом турнире ATP, который в решающем матче турнира обыграл австрийца Доминика Тима.

«Даниил вытаскивает такие матчи, потому что у него безумный характер. Он невероятно тащит все мячи, он удивительный боец. Даниил играет от первого очка и до самого последнего. Тоже заметил, что у Дани нет эмоций после побед.

Я его могу понять. Раньше я тоже никогда не показывал эмоции, когда выиграл свой первый турнир, то не проявлял эмоций. Когда дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата США, то и там. Я могу понять, почему он этого не делает. Это тяжело объяснить, — сказал Рублев в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что Рублев не смог преодолеть групповой этап на своем первом в карьере Итоговом турнире. 0