ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — ЦСКАНеуверенное лидерство. ЦСКА не смог одолеть «Сочи», но выиграл первый круг РПЛ
  • 00:07
    • «Ливерпуль» на «Энфилде» разгромил «Лестер»
  • 23:58
    • Медведев — победитель Итогового турнира ATP
  • 00:54
    • «Лилль» разгромил «Лорьян», Язиджи забил два мяча
  • 00:42
    • Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Наполи»
  • 23:44
    • Глушаков мог оказаться в чемпионате Казахстана
    Все новости спорта

    Рублев: У Медведева безумный характер

    Теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Даниил Медведев Андрей Рублёв Доминик Тим Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу соотечественника Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP, который в решающем матче турнира обыграл австрийца Доминика Тима.

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    «Даниил вытаскивает такие матчи, потому что у него безумный характер. Он невероятно тащит все мячи, он удивительный боец. Даниил играет от первого очка и до самого последнего. Тоже заметил, что у Дани нет эмоций после побед.

    Я его могу понять. Раньше я тоже никогда не показывал эмоции, когда выиграл свой первый турнир, то не проявлял эмоций. Когда дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата США, то и там. Я могу понять, почему он этого не делает. Это тяжело объяснить, — сказал Рублев в эфире "Матч ТВ".

  • Медведев — победитель Итогового турнира ATP
  • Читайте по теме

    • Напомним, что Рублев не смог преодолеть групповой этап на своем первом в карьере Итоговом турнире. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Химки» набрать очки в Уфе?
  • «Уфа» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
  • Результативный понедельник в Англии, Испании и Германии
  • Экспресс дня 23 ноября. Прогноз и ставки
  • 1.41
    •
  • Будет ли закончена бескомпромиссная серия?
  • «Атлетик» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 3.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.41
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Уфа — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Атлетик — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бернли — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Итоговый турнир ATPATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры