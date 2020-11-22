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    Медведев — победитель Итогового турнира ATP

    Теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Даниил Медведев Доминик Тим Прогнозы на теннис
    Россиянин Даниил Медведев стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), завершившегося в Лондоне.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    В финале российский теннисист за 2 часа и 43 минуты одержал победу над третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

    Медведев 12 раз подал навылет, реализовал один из девяти брейк-пойнтов и допустил три двойных ошибки.

    На счету Тима шесть эйсов, один реализованный брейк-пойнт из четырех, а также одна двойная ошибка.

    Для Даниила Медведева нынешний Итоговый турнир стал вторым в карьере — в прошлом сезоне россиянин уступил во всех трех матчах группового раунда и не смог пробиться в плей-офф.

    До Медведева среди российских теннисистов на Итоговом турнире ATP победу одерживал только Николай Давыденко (2009 год).

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