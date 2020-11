Медведев — победитель Итогового турнира ATP

Россиянинстал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), завершившегося в Лондоне.

В финале российский теннисист за 2 часа и 43 минуты одержал победу над третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Медведев 12 раз подал навылет, реализовал один из девяти брейк-пойнтов и допустил три двойных ошибки.

На счету Тима шесть эйсов, один реализованный брейк-пойнт из четырех, а также одна двойная ошибка.

Для Даниила Медведева нынешний Итоговый турнир стал вторым в карьере — в прошлом сезоне россиянин уступил во всех трех матчах группового раунда и не смог пробиться в плей-офф.

До Медведева среди российских теннисистов на Итоговом турнире ATP победу одерживал только Николай Давыденко (2009 год).

