1-й таймДинамо — БелградОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Лунев«Динамо» — «Белград». Онлайн, прямая трансляция Владимир Драчев Владимир Драчев: В России всего три человека, которые побеждают в спринтерской гонке Лионель МессиМесси тащил «Интер Майами» и FIFA сколько мог. Но футбол — это командная игра
  • 16:42
    • Медведев вылетел на Уимблдоне в первом же круге
    Все новости спорта

    Кецманович снова проиграет Микельсену?

    Микельсен — Кецманович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Уимблдон Прогнозы на Миомир Кецманович Прогнозы на Алекс Михельсен
    Прогноз и ставки на Микельсен — Кецманович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Миомир Кецманович
    Серб Миомир Кецманович сыграет против американца Алекса Микельсена в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Микельсен — Кецманович, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Уимблдон. Мужчины 01 Июля 2025 года

    Алекс Микельсен

  • США
    •  Алекс Микельсен 13:00 Миомир Кецманович

    Миомир Кецманович

  • Сербия
    •

    Микельсен

    Алекс в прошлом месяце успел сыграть на трех травяных турнирах.

    На неделе перед британским мэйджором американец дошел до полуфинала на Мальорке.

    Прежде чем проиграть Корантену Муте, Микельсен остановил Брэндона Холта и Роберто Баутисту-Агута.

    На «пятисотнике» в Галле 20-летний теннисист добрался до четвертьфинала — выиграл у Франсиско Серундоло и Стефаноса Циципаса, после чего уступил Даниилу Медведеву.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Начиная с 2023 года Микельсен провел на траве уже 33 матча. На этом отрезке у него 20 побед и 13 поражений.

    Кецманович

    У Миомира была не такая насыщенная подготовка к Уимблдону.

    На турнире в Галле сербский теннисист проиграл в первом круге венгру Фабиану Марожану.

    В Истборне Кецманович тоже не прошел ни одного раунда. Здесь он проиграл британцу Дэну Эвансу.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Но также стоит обратить внимание, что после 2018 года Кецманович лишь однажды не смог пройти первый круг на Уимблдоне, а в 2024-м он добрался до третьего раунда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.48, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 2.65.

    Прогноз: в начале мая Алекс спокойно обыграл серба на грунтовом «челленджере» в Эшториле. В том числе с учетом этого результата логично предположить, что американец снова остановит Кецмановича.

    Рекомендуемая ставка: победа Микельсена с форой по сетам (-1,5) за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Микельсен — Кецманович?

    Матч Микельсен — Кецманович состоится 01 июля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Микельсен — Кецманович?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Микельсена с форой по сетам (-1,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Микельсен — Кецманович?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Микельсена с форой по сетам (-1,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Микельсен — Кецманович?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Микельсен — Кецманович?

    Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.48, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 2.65.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.76
  • Прогноз на матч Динамо — Белград
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лиепая — Гробиня
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Банга — Кауно Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.92
  • Прогноз на матч Хегельман Литауэн — Судува
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Интер — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак Кострома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.79
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Де Минор — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Джойнт — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кудерметова — Чжу Линь
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Свентек — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Потапова — Френх
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Микельсен — Кецманович: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 01.07.202513:00. Кецманович снова проиграет Микельсену?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры