Микельсен — Кецманович. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Серб Миомир Кецманович сыграет против американца Алекса Микельсена в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Микельсен — Кецманович, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Микельсен

Алекс в прошлом месяце успел сыграть на трех травяных турнирах.

На неделе перед британским мэйджором американец дошел до полуфинала на Мальорке.

Прежде чем проиграть Корантену Муте, Микельсен остановил Брэндона Холта и Роберто Баутисту-Агута.

На «пятисотнике» в Галле 20-летний теннисист добрался до четвертьфинала — выиграл у Франсиско Серундоло и Стефаноса Циципаса, после чего уступил Даниилу Медведеву.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Начиная с 2023 года Микельсен провел на траве уже 33 матча. На этом отрезке у него 20 побед и 13 поражений.

Кецманович

У Миомира была не такая насыщенная подготовка к Уимблдону.

На турнире в Галле сербский теннисист проиграл в первом круге венгру Фабиану Марожану.

В Истборне Кецманович тоже не прошел ни одного раунда. Здесь он проиграл британцу Дэну Эвансу.

Но также стоит обратить внимание, что после 2018 года Кецманович лишь однажды не смог пройти первый круг на Уимблдоне, а в 2024-м он добрался до третьего раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Микельсена в этом матче можно поставить за 1.48, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 2.65.

Прогноз: в начале мая Алекс спокойно обыграл серба на грунтовом «челленджере» в Эшториле. В том числе с учетом этого результата логично предположить, что американец снова остановит Кецмановича.

Рекомендуемая ставка: победа Микельсена с форой по сетам (-1,5) за 1.92.