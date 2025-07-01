Рига — Елгава. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 1 июля 2025 года

1 июля в 21-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Рига» и «Елгава». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рига» — «Елгава», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рига»

Турнирное положение: «Рига» привычно сражается за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Рига» на пять очков опережает идущий следом РФШ. А вот отличились игроки команды 48 результативными ударами в 20 матчах.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Рига» переиграла «Ауду» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Супер Нове» (2:0). Да и поединок с РФШ завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Рига» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Рига» на данном этапе выглядит великолепно. Команда победила в 15 (!) своих последних матчах.

Причем «Рига» традиционно успешно противостоит «Елгаве». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Рижане не собираются терять очки на ровном месте.

«Елгава»

Турнирное положение: «Елгава» ходит в середняках чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Елгава» в 20 матчах чемпионата набрала 24 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Елгава» уступила РФШ (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Гробини» (0:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть нестабильный «Тукумс» (1:1).

При этом «Елгава» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Елгава» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 19 мячей в 20 поединках чемпионата.

При этом «Елгава» пропускает в среднем аккурат гол за матч. А вот отставание от третьей позиции составляет аж 8 очков.

Потенциально команда способна дать бой лидеру чемпионата. При этом рижан она не может победить уже почти 2 года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда будет всеми силами цепляться за очки.

Статистика для ставок

«Елгава» в среднем пропускает аккурат гол за матч

«Рига» победила в 15 последних поединках

«Елгава» уступила в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рига» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 8.20, а победа оппонента — в скромные 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.31 и 3.25.

Прогноз: «Рига» на голову сильнее оппонента, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

Номинальные хозяева нынче пребывают на заметном подъеме, к тому же традиционно успешно противостоят «Елгаве».

Ставка: Фора «Риги» -2.5 за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.11