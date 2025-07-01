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    «Рига» не заметит «Елгаву»

    Рига — Елгава. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 1 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Рига» — «Елгава»
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    «Рига»
    1 июля в 21-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Рига» и «Елгава». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рига» — «Елгава», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 01 Июля 2025 года

    Рига

  • Рига
    •  Рига 20:00 Елгава

    Елгава

  • Латвия. Высшая лига
    •

    «Рига»

    Турнирное положение: «Рига» привычно сражается за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Рига» на пять очков опережает идущий следом РФШ. А вот отличились игроки команды 48 результативными ударами в 20 матчах.

    Рига — Елгава: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Рига» переиграла «Ауду» (3:1).

    До того команда нанесла поражение «Супер Нове» (2:0). Да и поединок с РФШ завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Рига» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Рига» на данном этапе выглядит великолепно. Команда победила в 15 (!) своих последних матчах.

    Причем «Рига» традиционно успешно противостоит «Елгаве». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Рижане не собираются терять очки на ровном месте.

    «Елгава»

    Турнирное положение: «Елгава» ходит в середняках чемпионата. Команда на данный момент находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Елгава» в 20 матчах чемпионата набрала 24 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Елгава» уступила РФШ (0:1).

    До того команда потерпела поражение от «Гробини» (0:1). А вот чуть ранее она не сумела переиграть нестабильный «Тукумс» (1:1).

    При этом «Елгава» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Елгава» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 19 мячей в 20 поединках чемпионата.

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    При этом «Елгава» пропускает в среднем аккурат гол за матч. А вот отставание от третьей позиции составляет аж 8 очков.

    Потенциально команда способна дать бой лидеру чемпионата. При этом рижан она не может победить уже почти 2 года.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда будет всеми силами цепляться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Елгава» в среднем пропускает аккурат гол за матч

    • «Рига» победила в 15 последних поединках

    • «Елгава» уступила в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рига» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 8.20, а победа оппонента — в скромные 14.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.31 и 3.25.

    Прогноз: «Рига» на голову сильнее оппонента, и наверняка будет максимально агрессивно атаковать.

    Номинальные хозяева нынче пребывают на заметном подъеме, к тому же традиционно успешно противостоят «Елгаве».

    Ставка: Фора «Риги» -2.5 за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.11

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рига — Елгава?

    Матч Рига — Елгава состоится 01 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Рига — Елгава?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Риги» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рига — Елгава?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Риги» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рига — Елгава?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рига — Елгава?

    Коэффициенты букмекеров: «Рига» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 8.20, а победа оппонента — в скромные 14.00.

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    Рига — Елгава: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 01.07.202520:00. «Рига» не заметит «Елгаву»
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