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    «Ман Сити» покажет разницу между европейским и азиатским футболом

    Манчестер Сити — Аль-Хиляль Эр-Рияд. Ставка (к. 1.90) и прогноз на Клубный чемпионат мира 1 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
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    Омар Мармуш
    1 июля в 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» Эр-Рияд. Начало встречи — 4:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» Эр-Рияд, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала 01 Июля 2025 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 04:00 Аль-Хиляль

    Аль-Хиляль

  • Эр-Рияд
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    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: в группе G «Манчестер Сити» стал первым с 9 очками.

    Последние матчи: в третьем туре команда Хосепа Гвардиолы вдоволь поигралась с «Ювентусом», разгромив его со счетом 5:2. В первом тайме счет был 2:1 в пользу «Манчестер Сити», а после перерыва «горожане» забили три подряд мяча. Голы в этой встрече забивали Доку, Холанн, Савиньо, Фоден.

    Ранее был разгромлен «Аль-Айн» (6:0) и обыгран «Видад» (2:0).

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    • Не сыграют: травмирован — Ковачич (п).

    Состояние команды: пока «Манчестер Сити» выглядит на турнире чуть ли не мощнее всех своих соперников. Если «Аль-Аин» и «Видад» были не самыми сильными соперниками, то победа над «Ювентусом» стоит намного дороже. Довольно неплохо вписались в игру уже и летние новички (Рейндерс, Айт-Нури, Шерки), которые ничуть не выпадают из командной игры.

    «Аль-Хиляль» Эр-Рияд

    Турнирное положение: в группе Н «Аль-Хиляль» Эр-Рияд стал вторым с 5 очками.

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    • Последние матчи: в третьем туре «Аль-Хиляль» Эр-Рияд обыграл «Пачуку» со счетом 2:0 и обеспечил себе выход из группы. Голы в этом матче забивали Аль-Довсари и перспективный бразильский нападающий Маркос Леонардо. В целом, саудовский клуб играл лучше, но соперник оказал неплохое сопротивление.

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    До этого была ничья с «РБ Зальцбург» (0:0) и с мадридским «Реалом» (1:1).

    Не сыграют: травмирован — Кайо Сезар (п).

    Состояние команды: перед началом турнира команду возглавил бывший наставник «Интера» Симоне Индзаги, который пока в новом клубе придерживается не самой типичной для себя расстановки 4-3-3, что в «Лацио», что в «Интере» он играл в три центральных защитника. В составе «Аль-Хиляля» немало звезд европейского уровня (Милинкович-Савич, Кулибали, Канселу, Малком, Рубен Невес), поэтому команда довольно крепкая.

    Статистика для ставок

    • Никогда ранее соперники не играли друг с другом

    • «Манчестер Сити» набрал 9 очков из 9 возможных с разницей 13-2

    • «Аль-Хиляль» после 3 игр имел 5 очков и разницу 3-1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Сити» дают 1,32, а на «Аль-Хиляль» Эр-Рияд — 8,90, ничью букмекеры оценивают в 6,0.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,59, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,46.

    Прогноз: победа «Манчестер Сити» с форой -1,5 за 1,90.

    Основная ставка: несмотря на наличие мастеровитых футболистов в составе «Аль-Хиляля», средний уровень команды значительно ниже, не говоря уже о скоростях в чемпионате Саудовской Аравии. Вряд ли команда, что-то сможет противопоставить «Ман Сити», который пока смотрится на турнире очень солидно и помногу забивает.

    Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант, что матч получится результативным, в обеих командах полно звезд мирового уровня, а «Манчестер Сити» всегда дает возможность играть любому сопернику.

    Дополнительная ставка: тотал больше 3,5 за 2.46.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Манчестер Сити — Аль-Хиляль Эр-Рияд?

    Матч Манчестер Сити — Аль-Хиляль Эр-Рияд состоится 01 июля 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: Клубный чемпионат мира.

    Прогноз: какой прогноз на матч Манчестер Сити — Аль-Хиляль Эр-Рияд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Ман Сити» с форой -1,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Манчестер Сити — Аль-Хиляль Эр-Рияд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Ман Сити» с форой -1,5» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Аль-Хиляль Эр-Рияд?

    Смотреть матч турнира Клубный чемпионат мира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Манчестер Сити — Аль-Хиляль Эр-Рияд?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Манчестер Сити» дают 1,32, а на «Аль-Хиляль» Эр-Рияд — 8,90, ничью букмекеры оценивают в 6,0.

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