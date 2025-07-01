Манчестер Сити — Аль-Хиляль Эр-Рияд. Ставка (к. 1.90) и прогноз на Клубный чемпионат мира 1 июля 2025 года

1 июля в 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу сыграют «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» Эр-Рияд. Начало встречи — 4:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Аль-Хиляль» Эр-Рияд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: в группе G «Манчестер Сити» стал первым с 9 очками.

Последние матчи: в третьем туре команда Хосепа Гвардиолы вдоволь поигралась с «Ювентусом», разгромив его со счетом 5:2. В первом тайме счет был 2:1 в пользу «Манчестер Сити», а после перерыва «горожане» забили три подряд мяча. Голы в этой встрече забивали Доку, Холанн, Савиньо, Фоден.

Ранее был разгромлен «Аль-Айн» (6:0) и обыгран «Видад» (2:0).

Не сыграют: травмирован — Ковачич (п).

Состояние команды: пока «Манчестер Сити» выглядит на турнире чуть ли не мощнее всех своих соперников. Если «Аль-Аин» и «Видад» были не самыми сильными соперниками, то победа над «Ювентусом» стоит намного дороже. Довольно неплохо вписались в игру уже и летние новички (Рейндерс, Айт-Нури, Шерки), которые ничуть не выпадают из командной игры.

«Аль-Хиляль» Эр-Рияд

Турнирное положение: в группе Н «Аль-Хиляль» Эр-Рияд стал вторым с 5 очками.

Последние матчи: в третьем туре «Аль-Хиляль» Эр-Рияд обыграл «Пачуку» со счетом 2:0 и обеспечил себе выход из группы. Голы в этом матче забивали Аль-Довсари и перспективный бразильский нападающий Маркос Леонардо. В целом, саудовский клуб играл лучше, но соперник оказал неплохое сопротивление.

До этого была ничья с «РБ Зальцбург» (0:0) и с мадридским «Реалом» (1:1).

Не сыграют: травмирован — Кайо Сезар (п).

Состояние команды: перед началом турнира команду возглавил бывший наставник «Интера» Симоне Индзаги, который пока в новом клубе придерживается не самой типичной для себя расстановки 4-3-3, что в «Лацио», что в «Интере» он играл в три центральных защитника. В составе «Аль-Хиляля» немало звезд европейского уровня (Милинкович-Савич, Кулибали, Канселу, Малком, Рубен Невес), поэтому команда довольно крепкая.

Статистика для ставок

Никогда ранее соперники не играли друг с другом

«Манчестер Сити» набрал 9 очков из 9 возможных с разницей 13-2

«Аль-Хиляль» после 3 игр имел 5 очков и разницу 3-1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Сити» дают 1,32, а на «Аль-Хиляль» Эр-Рияд — 8,90, ничью букмекеры оценивают в 6,0.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,59, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,46.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» с форой -1,5 за 1,90.

Основная ставка: несмотря на наличие мастеровитых футболистов в составе «Аль-Хиляля», средний уровень команды значительно ниже, не говоря уже о скоростях в чемпионате Саудовской Аравии. Вряд ли команда, что-то сможет противопоставить «Ман Сити», который пока смотрится на турнире очень солидно и помногу забивает.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант, что матч получится результативным, в обеих командах полно звезд мирового уровня, а «Манчестер Сити» всегда дает возможность играть любому сопернику.

Дополнительная ставка: тотал больше 3,5 за 2.46.