«Интер» — «Флуминенсе». Онлайн, прямая трансляция

30 июня в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира между собой сыграют итальянский «Интер» и бразильский «Флуминенсе». Начало игры — в 22:00 мск. Вашему вниманию прямая текстовая трансляция матча.

Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала Интер — Флуминенсе 0:1 Гол: 0:1 Херман Кано (3') Интер: Ян Зоммер, Маттео Дармиан, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко, Николо Барелла, Кристьян Аслани, Генрих Мхитарян, Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес Флуминенсе: Сэмуел Шавьер, Хуан Фрейтес, Тьяго Силва, Игнасио, Фабио да Силва, Джон Арьяс, Нонато, Рене, Факундо Берналь, Матеус Мартинелли, Херман Кано Предупреждения: Кристьян Аслани (9'), Херман Кано (16'), Хуан Фрейтес (26'), Рене (36'), Алессандро Бастони (38'), Renato Gaucho (45 + 4')

Ход матча

46' Перерыв подошел к концу. Второй тайм стартовал!

45+8' Свисток на перерыв! Отдохнем 15 минут. Зреет сенсация в сегодняшнем матче!

45+7' Подача Димарко с углового — защитник вновь вынес мяч.

45+5' Желтая карточка для Ренато Гаучо на скамейке запасных за споры с арбитром.

45+4' Удар Ариаса издали был заблокирован, а угловой, который последовал после этого, был не опасно разыгран.

45+2' Очередной угловой у ворот «Флуминенсе» ни к чему не привел. Выбили мяч защитники.

45' Ого, 7 минут добавлено к первому тайму!

43' Такое ощущение, что матч полностью под контролем «Флу». Да, мяч у «Интера», но создать «нерадзурри» не могут ничего опасного. Бразильцев все полностью устраивает.

41' Стоп! Быстро посмотрели арбитры ВАР эпизод и увидели положение вне игры. Отменен гол «Флуминенсе». По-прежнему 1:0 ведут бразильцы.

40' Гоооооооооол! 0:2! Игнасио смог поразить ворота «Интера».

39' Штрафной «Флуминенсе» завершился выбиванием мяча защитниками «Интера».

37' Димарко со штрафного навесил, но Фабио без проблем справился и забрал мяч.

35' Рене грубо сфолил на сопернике и увидел перед собой заслуженную желтую карточку. Уже третья для «Флуминенсе».

33' Барелла хотел найти навесом форвардом «Интера», но на мяче оказались защитники «Флуминенсе», которые вынесли мяч.

31' Арбитр свистнул и устроил небольшой перерывчик на водопой.

30' Отличный момент у Ариаса, но Зоммер смог парировать удар, хотя было довольно опасно.

28' Барелла исполнил угловой, но защитники снова справились и вынесли мяч.

27' А сейчас Фрейтас фолит и получает за это желтую карточку.

25' Фол от Берналя в центре поля.

24' Тюрам получил мяч и сразу же пробил с пределов штрафной, но не опасно, мяч пролетел выше перекладины.

22' После паса Димарко защитник вынес мяч на угловой, но он ничего для «Интера» не принес.

20' С навесом от Дюмфриса без проблем справились защитники бразильской команды.

18' «Интер» смог отойти от стартового провала и наладил игру. Сейчас под контролем держат мяч подопечные Киву.

16' А вот и первый «горчичник» для «Флуминенсе». Автор гола Кано его получил.

14' Пытался обострить Тюрам, но угодил в положение вне игры, которое и зафиксировали арбитры.

12' Первый момент у «Интера»! Димарко опасно пробивал после паса Мхитаряна, но Фабио надежен и смог отвезти угрозу от своих ворот.

10' Оказывалась медицинская помощь Нонато, но все с ним в порядке.

8' Очередной фол от «Интера». На этот раз Аслани. Первая желтая карточка в матче.

7' Теперь фол и от Дармиана. Такое ощущение, что ошарашен «Интер» таким стартом матча.

5' Дюмфрис сыграл слишком грубо и нарушил правила.

3' Гооооооооооол! Вот это начало! «Флуминенсе» открывает счет! Кано отличился . Ариас навесил и мяч после рикошета попал к Херману, который головой послал его в сетку ворот соперника. Теперь будет только интереснее!

1' Стартовый свисток прозвучал, матч стартовал!

До матча

21:55 Футболисты начинают выходить на поле. Представление игроков начинается.

21:50 Скоро будет стартовать сие действо. У игре все готово! Запасаемся попкорном.

21:45 Соперники сойдутся между собой в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка». На этой арене на турнире между собой уже играли «Реал» — «Пачука», «Бенфика» — «Бавария» и «Бенфика» — «Челси».

21:30 Арбитром сегодняшней встречи назначен сальвадорский рефери Иван Бартон. На турнире он уже успел отработать на встрече группового этапа «Фламенго» — «Челси».

Стартовые составы

«Интер»: Зоммер, де Врей, Димарко, Дармиан, Бастони, Думфрис, Аслани, Мхитарян, Барелла, Тюрам, Мартинес

«Флуминенсе»: Фабио, Шавьер, Силва, Игнасио, Рене, Фрейтес, Берналь, Мартинелли, Нонато, Кано, Арьяс.

«Интер»

Миланский коллектив смог занять первое место в своей группе, набрав семь очков в трех матчах. «Россонери» смогли победить «Ураву» (2:1) и «Ривер Плейт» (2:0), а также сыграли вничью с «Монтерреем» (1:1). В итоге миланцы достаточно прогнозировано выиграли свою группу и шагнули в плей-офф.

В этом сезоне команда из Милана осталась без титулов. «Интер» смог пробиться в финал Лиги чемпионов, где уступил «ПСЖ» (0:5) и стал вторым в чемпионате. Сезон можно называть провальным. Сразу же после него наставник команды Симоне Индзаги отправился в Саудовскую Аравию, а «Интер» возглавил Кристиан Киву.

Перспективы у «Интера» на Клубном чемпионате мира, конечно, есть, однако одержать победу будет крайне сложно. Соперники выглядят несколько предпочтительнее.

«Флуминенсе»

Команда из Бразилии тоже прогнозировано вышла из группы, однако это далось ей крайне тяжело. Бразильцы смогли набрать всего пять очков в трех матчах и финишировали на второй строчке в своей группе. Они победили «Ульсан» (4:2) и сыграли вничью с «Боруссией» (0:0) и «Мамелоди Сандаунс» (0:0).

В чемпионате Бразилии дела у «Флуминенсе» идут не лучшим образом. Пока что команда Ренато Гаучо идет только не шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. Правда, отставание от лидирующего «Фламенго» составляет всего 4 балла, так что вся борьба еще впереди.

На Клубном чемпионате мира даже проходи «Интера» уже будет считаться успехом. У «Флуминенсе» возрастная команда и она вряд ли сможет замахнуться на какие-то большие результаты.

Очные матчи

«Интер» и «Флуминенсе» еще не встречались между собой.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.73.