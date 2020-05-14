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    Надаль: Этот год для тенниса почти потерян

    Теннис Коронавирус в спорте ATP WTA Рафаэль Надаль Прогнозы на теннис
    Испанец Рафаэль Надаль высказался о теннисном сезоне-2020, приостановленном из-за пандемии коронавируса.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль

    «В настоящий момент меня больше беспокоит Открытый чемпионата Австралии — 2021, чем те турниры, которые могут пройти в 2020 году. Думаю, что текущий год для тенниса практически потерян. Надеюсь, что в следующем году я смогу начать играть в полную силу.

    Да, сложно обманывать в этой ситуации — мы все теряем год карьеры. В 33-34 года это ещё более ценно, чем в 20, когда впереди у тебя ещё долгая карьера. Тем не менее я не вижу теннис в условиях пандемии — логистические проблемы создают слишком много препятствий для проведения турниров», — цитирует Надаля ESPN.

    Напомним, этот сезон прерван до середины июля из-за пандемии коронавируса. 0

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