WTA отменила турнир в Чарльстоне

Женский теннисный турнир в американском Чарльстоне отменен из-за ситуации с коронавирусом.

Турнир должен был пройти 4–12 апреля.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) отменила все турниры, запланированные на ближайшие шесть недель, а Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила об отмене турнира в Майами, который должен был пройти с 24 марта по 4 апреля.

На данный момент США зарегистрировано более 1500 случаев заболевания коронавирусом.

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