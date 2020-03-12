WTA отменила турнир в Чарльстоне

Корты в Чарльстоне
globallookpress.com
Турнир должен был пройти 4–12 апреля.
Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) отменила все турниры, запланированные на ближайшие шесть недель, а Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила об отмене турнира в Майами, который должен был пройти с 24 марта по 4 апреля.
На данный момент США зарегистрировано более 1500 случаев заболевания коронавирусом.
Statement from @WTA Chairman and CEO Steve Simon: pic.twitter.com/OHshBxdwwC— WTA (@WTA) March 12, 2020