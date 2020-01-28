Российская теннисистка объявила о завершении карьеры

Российская теннисисткаобъявила о завершении карьеры.

«Дорогие друзья! Сегодня у меня для вас важная новость. Я приняла непростое решение о завершении профессиональной карьеры в теннисе.

Сегодня я хочу поблагодарить каждого, кто был со мной плечо к плечу все эти годы. Кто принимал участие в моей спортивной карьере, начиная с самого детства и до ее завершения. Мне посчастливилось работать с лучшей командой профессионалов. Мои любимые тренеры, спарринги, массажисты, остеопаты. Моя команда всегда была для меня опорой и поддержкой.

Самую большую благодарность я выражаю моей любимой семье, мои близким, что всегда были рядом. Я всегда чувствую вашу любовь и поддержку. Моя семья — мой источник энергии и вдохновения.

Дорогие мои, преданные фанаты! Вы всегда меня поддерживали в любой точке земного шара. Благодарю вас от всей души! Ваша вера в меня придавала мне сил и помогала двигаться вперед, к победам!

Я очень довольна и горжусь своей спортивной карьерой. Наступило время двигаться дальше и начинать новый этап в своей жизни», — написала Макарова на своей странице в Instagram.

Бывшая восьмая ракетка мира за карьеру завоевала три титула WTA в одиночном разряде. В парном разряде побеждала на «Ролан Гаррос» (2013), US Open (2014) и Уимблдоне (2017), завоевала золото ОИ-2016. 0