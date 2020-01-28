ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдвард Нкетиа и Букайо СакаМолодежь оправдывает доверие Артеты. «Арсенал» выбил «Борнмут» из Кубка Англии
  • 16:16
    • «Интер» объявил о подписании Эриксена
  • 16:48
    • Российская теннисистка объявила о завершении карьеры
  • 16:32
    • «Тоттенхэм» выкупил полузащитника у «Бетиса»
  • 15:26
    • Кокорин: На основные сборы с «Зенитом» не еду
  • 14:58
    • Джокович обыграл Раонича и встретится с Федерером на Australian Open
    Все новости спорта

    Российская теннисистка объявила о завершении карьеры

    Теннис Екатерина Макарова WTA Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Екатерина Макарова объявила о завершении карьеры.

    Екатерина Макарова
    Екатерина Макарова

    «Дорогие друзья! Сегодня у меня для вас важная новость. Я приняла непростое решение о завершении профессиональной карьеры в теннисе.

    Сегодня я хочу поблагодарить каждого, кто был со мной плечо к плечу все эти годы. Кто принимал участие в моей спортивной карьере, начиная с самого детства и до ее завершения. Мне посчастливилось работать с лучшей командой профессионалов. Мои любимые тренеры, спарринги, массажисты, остеопаты. Моя команда всегда была для меня опорой и поддержкой.

    Самую большую благодарность я выражаю моей любимой семье, мои близким, что всегда были рядом. Я всегда чувствую вашу любовь и поддержку. Моя семья — мой источник энергии и вдохновения.

    Дорогие мои, преданные фанаты! Вы всегда меня поддерживали в любой точке земного шара. Благодарю вас от всей души! Ваша вера в меня придавала мне сил и помогала двигаться вперед, к победам!

    Я очень довольна и горжусь своей спортивной карьерой. Наступило время двигаться дальше и начинать новый этап в своей жизни», — написала Макарова на своей странице в Instagram.

    Бывшая восьмая ракетка мира за карьеру завоевала три титула WTA в одиночном разряде. В парном разряде побеждала на «Ролан Гаррос» (2013), US Open (2014) и Уимблдоне (2017), завоевала золото ОИ-2016. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Шарапова покидает Мельбурн и топ-300
  • 22/01/2020 в 12:51
    •
  • Прогноз
  • Стэн Вавринка — Александр Зверев
  • 1.90
  • Завтра в 06:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помешает ли «Астон Вилла» «Лестеру» выйти в финал Кубка лиги?
  • «Астон Вилла» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Очередной «низовой» матч с участием «Атлетика»?
  • «Тенерифе» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • «Монако» и «Сент-Этьен» много не забьют
  • «Монако» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Эдинсон Кавани Футбол Трансферный дайджест. 21-27 январяГде хочет играть Кавани, кого «Барселона» присмотрела на замену Суаресу и другие трансферные новости последних дней Вчера в 22:250
  • 13:31
    • Хованов: Капризов будет играть за «Миннесоту»
  • 12:44
    • Бен Арфа продолжит карьеру в Испании
  • 10:48
    • Федерер в пяти сетах одолел Сандгрена в 1/4 финала Australian Open
    Коби Брайант Баскетбол Погиб Коби Брайант. Подробности аварии и реакция спортивного мираПресса и комментарии о гибели легенды НБА Коби Брайанте Вчера в 20:040
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Ливерпуль» победную серию в АПЛ?
  • 3.25
    •
  • 17:06
    • Полузащитник сборной Италии перешел из «Интера» в «Наполи»
  • 16:03
    • Экс-игрок «Зенита» продлил контракт с «Пармой»
  • 15:51
    • Два игрока «Спартака» включены в состав олимпийской сборной России
    «Даллас» — «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Ассист и буллит Гусева, два очка Кучерова и шайба ГурьяноваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 января 09:250
  • 09:39
    • Назван состав сборной России на третий этап Евротура
  • 15:16
    • «Арсенал» согласовал трансфер защитника «Шахтера» Матвиенко
  • 14:48
    • Кокорин проведет остаток сезона в «Зените-2»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.67
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Анже — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бельфор — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.78
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лидс — Миллуол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Монако — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Тенерифе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баффало — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Калгари — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Стэн Вавринка — Александр Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 06:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие