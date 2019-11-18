Циципас победил Тима и выиграл Итоговый турнир АТР

Стефанос Циципас
globallookpress.com
В финале греческий теннисист за 2 часа 37 минут обыграл Доминика Тима из Австрии со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).
Победитель записал на свой счет 9 эйсов и 3 реализованных брейк-поинта из 10, обойдясь без двойных ошибок.
Его соперник восемь раз подал навылет и совершил три двойные и 40 невынужденных ошибок.
Тим благодаря участию в финале Итогового турнира ATP обойдет в рейтинге Даниила Медведева и станет четвертой ракеткой мира.
Добавим, в прошлом году Итоговый турнир АТР выиграл немец Александр Зверев. 0