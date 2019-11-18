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    Циципас победил Тима и выиграл Итоговый турнир АТР

    Теннис Финал Мирового Тура ATP ATP Стефанос Циципас Доминик Тим Прогнозы на теннис
    Представитель Греции Стефанос Циципас стал победителем завершившегося в Лондоне Итогового турнира АТР, призовой фонд которого составляет 9 миллионов долларов.

    Стефанос Циципас
    Стефанос Циципас

    В финале греческий теннисист за 2 часа 37 минут обыграл Доминика Тима из Австрии со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).

    Победитель записал на свой счет 9 эйсов и 3 реализованных брейк-поинта из 10, обойдясь без двойных ошибок.

    Его соперник восемь раз подал навылет и совершил три двойные и 40 невынужденных ошибок.

    Тим благодаря участию в финале Итогового турнира ATP обойдет в рейтинге Даниила Медведева и станет четвертой ракеткой мира.

    Добавим, в прошлом году Итоговый турнир АТР выиграл немец Александр Зверев. 0

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