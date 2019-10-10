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    Стал известен гонорар Шараповой за участие в турнирах

    Мария Шарапова WTA
    Директор турнира в Люксембурге Даниэль Маас рассказала, как в состав участниц соревнований попала россиянка Мария Шарапова.

    Мария Шарапова
    Мария Шарапова

    «Все турниры мечтают об этой девушке. Но в этот раз к нам обратился её агент и спросил, может ли она сыграть. Мария хотела сыграть в Европе на позднем этапе сезона. Признаю, что была удивлена, когда они обратились к нам.

    Мы предупредили, что у нас нет $ 300 тыс., которые обычно просит Мария. Это даже больше, чем наш призовой фонд. Но я не думаю, что Мария играет за деньги. Она хочет вернуть уверенность в себе. Мы постарались найти партнера, чтобы покрыть две трети требуемой суммы», — цитирует Маас Le Quotidien.

    Участие Марии в турнире под вопросом из-за травмы плеча. Соревнования начнутся 14 октября. 0

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