Шарапова: Я приблизилась к финишу карьеры

Россиянка, снявшаяся с турнира в Линце из-за проблем с плечом, отметила, что приблизилась к финишу своей карьеры.

«Я давно не была в Линце. У меня хорошие воспоминания об этом месте. В 2006 году победа в Линце стала отличным завершением года.

С тех пор многое изменилось. Я снова тут, несмотря на то, что н6е смогу сыграть. Я очень рада, что приехала, и проведу здесь встречи со спонсорами и фанатами.

Моя главная цель — выздороветь и подготовиться к 2020 году. Я делаю все, чтобы быстрее восстановиться, но нужно еще время.

Не хочу давить на себя. Во мне еще есть огонь. Я знаю, что нужно делать, чтобы добиваться успеха в будущем.

Когда я выиграла в Линце, то не думала, что буду продолжать играть до сих пор. Я хочу дать себе и своему телу как можно больше шансов сыграть.

Я люблю теннис, но у меня есть и другие цели в жизни. Конечно, я в значительной степени приблизилась к финишу карьеры, но никто не знает, что будет дальше», — цитирует Шарапову «Спорт-Экспресс». 0