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    Надаль уверенно обыграл Тсонга на Уимблдоне

    Уимблдон ATP Рафаэль Надаль Жо-Вилфрид Тсонга Фабио Фоньини
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в четвертый круг Уимблдона.

    Рафаэль Надаль
    Рафаэль Надаль

    В поединке третьего раунда третий номер посева уверенно расправился с французом Жо-Вильфридом Тсонга со счетом 6:2, 6:3, 6:2.

    Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Надаль 11 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 11 брейк-поинтов.

    Тсонга подал 11 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

    За выход в четвертьфинал Уимблдона Надаль поспорит с победителем матча между португальцем Жоау Соузой и британцем Даниэлем Эвансом.

    Итальянец Фабио Фоньини в третьем круге Уимблдона проиграл американцу Теннису Сандгрену — 3:6, 6:7 (12:14), 3:6.

    За матч Сандгрен реализовал 4 брейк-поинта из 10, тогда как Фоньини — лишь 2 из 7.

    Далее Сандгрена ждет встреча с соотечественником Сэмом Куэрри. 0

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